"La inflación está bajando por los malos motivos"

https://twitter.com/martinredrado/status/1537042246465269760 La enfermedad es la política, los síntomas son económicos. Se necesita un programa que genere confianza. — Martín Redrado (@martinredrado) June 15, 2022

"No hay plan en Argentina. En primer lugar, no hay un programa de estabilización macroeconómico creíble y tampoco hay respaldo político. O sea que no tenés la derecha ni la izquierda, y así es muy difícil hacer goles en la economía argentina. Hoy la enfermedad es política y los síntomas económicos", insistió.