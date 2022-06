Eduardo Duhalde: "Alberto no está bien"

Por otra parte, reveló que el presidente Alberto Fernández le reconoció que le gustaría hacer “una Moncloa argentina” y que el titular de la UCR, Gerardo Morales, también le aseguró que “si no hacemos algo así, no queda Argentina para nadie”.

De todas formas, para el dirigente peronista hoy Alberto se encuentra desbordado por la coyuntura de internas en el oficialismo, lo que repercute en su capacidad institucional para gobernar . “Tiene un problema muy serio y se lo dije ni bien asumió. No puede recibir impactos psicológicos permanentemente y estar bien, eso no existe. Él no está bien ”, alertó.

Además, le recomendó a Alberto Fernández “tomarse 3 o 4 horas por día como hacen todos los presidentes europeos”, entre los que mencionó el caso de la exmandataria alemana Ángela Merkel: “No quería tener servicio doméstico para encargarse ella”.

De gira por Europa, donde se encontró y fotografió con el Papa Francisco en el Vaticano en los últimos días, Eduardo Duhalde reconoció que habló “dos veces con Cristina (Kirchner)” en una ronda de diálogos con políticos de diversos frentes que llevó a cabo en el último tiempo hasta que tuvo que parar momentáneamente "por problemas de salud".

