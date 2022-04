Chiche Duhalde se quiso separar de los K y Twitter la mató

Yo sigo siendo peronista porque abrazo una doctrina, abrazo un magisterio conceptual. Me enoja absolutamente todo lo que veo porque creo que las cosas se pueden hacer bien conservando mis ideas. Y quiero ser escuchada, quiero ser respetada Yo sigo siendo peronista porque abrazo una doctrina, abrazo un magisterio conceptual. Me enoja absolutamente todo lo que veo porque creo que las cosas se pueden hacer bien conservando mis ideas. Y quiero ser escuchada, quiero ser respetada

https://twitter.com/Julioac13/status/1511465664069963787 Dice Chiche Duhalde que la paso mal porque fue opositora al kirchnerismo.

-No fue vacunada vip, ella y su familia, por el cuarto gobierno K?

-No fue su marido quien trajo a los Kirchner?

De que habla esta señora?

Con Feinmann por LN+ — Julioac13 (Cuenta Nueva) (@Julioac13) April 5, 2022

Me duele cuando veo en los medios personas que han sido absolutamente leales al kirchnerismo y que a mí siendo senadora me han hecho padecer las cosas más terribles por ser opositora al kirchnerismo Me duele cuando veo en los medios personas que han sido absolutamente leales al kirchnerismo y que a mí siendo senadora me han hecho padecer las cosas más terribles por ser opositora al kirchnerismo

Entre otras reflexiones, Duhalde catalogó a Cristina Kirchner de "intrínsecamente autoritaria" y aseguró que el tipo de conducción que ella desea ya no tiene lugar en la época en la que vivimos.

https://twitter.com/LauraIris72/status/1511465206966374400 Resulta al menos asombroso escuchar a Chiche Duhalde decir que siente "asco" del kirchnerismo, siendo que sigue durmiendo con el tipo que es responsable de esta miseria moral que ya lleva dos décadas en el país — Laura (@LauraIris72) April 5, 2022

Pese a sus declaraciones de visible tono opositor, Duhalde le brindó su apoyo a Alberto Fernández y aseguró que deseaba que terminara su mandato en tiempo y forma. Además, deslizó su rechazo hacia el tratamiento de los medios de comunicación para con con cierto nombres pertenecientes a la coalición opositora que se identificaron (o se identifican), en algún momento, con el Partido Justicialista:

"Un (Miguel Ángel) Pichetto por ejemplo, un (Diego) Santilli, un (Cristian) Ritondo, que son y han sido peronistas, pero un día dieron un paso y se fueron a otro espacio. Parece que atravesaron las aguas del Jordán y se convirtieron en buenos".

Más noticias en Urgente24

Tras nuevo fogonazo inflacionario, Precios Cuidados sin café

Antonio Laje explotó: "Cobran $64.000 en planes sociales"

Sergio Massa recibió al Presidente Boric en el Congreso

La crisis del FdT y un coletazo en la legislatura bonaerense