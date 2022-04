Antonio Laje explotó: "Cobran $64.000 en planes sociales"

image.png Acampe en la Avenida 9 de Julio organizado por piqueteros y organizaciones sociales.

Si bien el conductor reconoció que no resulta viable vivir de los planes sociales, Antonio Laje indicó que lo recibido no distaba tanto de los sueldos que pueden obtenerse en el sector privado. "Te guste o no te guste, hay gente que no gana 64.200 mangos todos los meses, y vos sin hacer nada, con planes en la Argentina, de movida, calculo austero, te llevas eso. Estas recibiendo esto a cambio de nada", explicó