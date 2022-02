Clarín pidió echar a Antonio Laje y Viviana Canosa

¿Soportar violaciones, seguir adelante con embarazos no deseados, ser ama de casa, cobrar poco? Pero ella sí puede conducir un programa de televisión y cobrar un sueldo alto, como los varones. Y denunciar si se siente ofendida ¿Soportar violaciones, seguir adelante con embarazos no deseados, ser ama de casa, cobrar poco? Pero ella sí puede conducir un programa de televisión y cobrar un sueldo alto, como los varones. Y denunciar si se siente ofendida

Entonces disparó: “La presentadora ya fue multada por tomar dióxido de cloro en su programa de televisión y asegurar que 'oxigena la sangre'. Poco después murió un niño por beber este líquido recomendado por Canosa, que niega las vacunas”.

Desde su cuenta de Twitter pidió la renuncia de Canosa en A24, a través de un reposteo de la periodista del mismo medio, Florencia Cunzolo: “ No hay que dar espacio a personas antivacunas en los medios. Entrevistarlas, aunque sea desde una postura honesta y a favor de la vacunación, contribuye a amplificar un mensaje que amenaza la salud de todos. #LasVacunasFuncionan #LasVacunasSalvanVidas”.

La primera pregunta es si Clarín o la editora de género están en contra del relato antifeminista de Canosa, sus dichos anticovid, su apoyo al pañuelo celeste (antiaborto) o su agresión a alguien como L-Gante, a quien un sector del Frente de Todos busca transformarlo en referente popular.

Es, por lo menos, curioso que se entremezclen cuestiones de género con otro tipo de consignas, porque entonces queda la sensación de que Iglesias está condenando a través de Clarín la ideología que tiene Canosa que, a su vez, vale la pena aclararlo, es poco influyente: casi el 90% de la sociedad (36 millones) ya tiene 2 dosis contra el coronavirus, por ejemplo.

Lo que queda claro es que Iglesias busca que se elimine de la pantalla y los micrófonos a todo aquel que piense distinto a la Izquierda. Esta nota de Urgente24 no propone defender a Canosa o a quienes no coinciden con la Izquierda. Simplemente, es invitar a pensar y debatir lo que está pasando en los medios de comunicación de la Argentina. Esperamos que Iglesias no se enoje y condene a este portal vía Clarín, invitando a Google a dar de baja el sitio.

antonio laje.jpg El periodista Antonio Laje sigue en la mira del feminismo.

En tanto, al hablar de Antonio Laje, cargó las tintas

“Hablando de conductores de televisión, y de hipocresía: Antonio Laje se indignó con José Schulman que, en una actitud de lo más violenta, insultó y golpeó a una empleada de una estación de micros. Schulman tuvo que renunciar a su cargo al frente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.

Laje, denunciado por varias mujeres del canal por maltratador y violento, no renunció. El colectivo Periodistas Argentinas había pedido que Laje no siguiera en televisión hasta que se investigaran las denuncias en su contra. La pantalla sigue tomada por la hipocresía”.