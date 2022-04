OTAN arremete en contra de China y busca aislarla

Dentro de los temas a tratar, Stotenberg hizo hincapié en la lucha que los países de la OTAN deben llevar en contra de los autoritarismos y de las guerras, instando a países del Asia-Pacifico a profundizar sus relaciones con la Alianza en las áreas de control de armas, cibernética, híbridos y en tecnología.

El jueves, nos acompañará el Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba. Nos informará sobre los últimos acontecimientos, incluidas las negociaciones de Kiev con Moscú. Finlandia, Suecia, Georgia y la Unión Europea estarán en la mesa. Y se nos unirán los socios de Asia-Pacífico de la OTAN. Australia, Japón, Nueva Zelanda y la República de Corea. Porque esta crisis tiene implicaciones globales, que nos conciernen a todos El jueves, nos acompañará el Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba. Nos informará sobre los últimos acontecimientos, incluidas las negociaciones de Kiev con Moscú. Finlandia, Suecia, Georgia y la Unión Europea estarán en la mesa. Y se nos unirán los socios de Asia-Pacífico de la OTAN. Australia, Japón, Nueva Zelanda y la República de Corea. Porque esta crisis tiene implicaciones globales, que nos conciernen a todos

Esta declaración se realizó luego de denunciar abiertamente que " China todavía se niega a condenar la invasión de Rusia, y que también se ha unido a Moscú para cuestionar el derecho de las naciones a seguir su propio camino ”. En otras palabras, la OTAN está apuntando a aislar a China al aliarse con países dentro de su región de influencia.

Esta medida, similar al acercamiento de la OTAN a Ucrania que ha hecho explotar esta bomba, repercutirá de muy mala manera en China. No solo el mantener la postura de occidente y de USA de “culpar” a China como aliado de Rusia, cuando el gobierno de Xi Jinping no se ha cansado de rechazar estas acusaciones, sosteniendo que lo único que ha hecho es criticar las reacciones de la OTAN y occidente en contra de Rusia, planteando que la cuestión se deberá resolver nada más que entre Rusia y Ucrania.

Stoltenberg no paró ahí, y continuó con su denuncia contra China, explicando que:

Los líderes de la OTAN deben tener en cuenta la amenaza que la creciente influencia y las políticas coercitivas de China, debido a que estos representan desafíos sistémicos para nuestra seguridad y para nuestras democracias Los líderes de la OTAN deben tener en cuenta la amenaza que la creciente influencia y las políticas coercitivas de China, debido a que estos representan desafíos sistémicos para nuestra seguridad y para nuestras democracias

image.png Jen Stoltenberg, Director general de la OTAN.

La respuesta china

China no se quedó con la boca cerrada ante estos ataques. A través del diario Global Times, el cual responde al Partido Comunista Chino, le respondió el ataque a la OTAN.

Criticando fuertemente la recapitulación de sus “logros” en el día de su aniversario, el Global Times lo deslegitima planteando que en realidad, los objetivos de “garantizar la seguridad a los ciudadanos aliados en Europa y América del Norte desde su fundación” no son más que puro cuento, ya que para China, "la OTAN no ha hecho más que destruir Europa”, y remarcaron que la única manera en que el viejo continente logra su autonomía estratégica será el día en que corten los lazos en términos de seguridad con USA.

La evolución de la OTAN en los últimos 73 años es la historia de cómo EEUU manipuló y controló a Europa para mantener su hegemonía en el continente. Desde confrontar despiadadamente a la antigua Unión Soviética hasta expulsar estratégicamente a Rusia hoy, la OTAN ayudó a dar forma al actual marco de seguridad en Europa, liderado por Estados Unidos, causando división y confrontación en Europa”, dijo Li Haidong, profesor del Instituto de Relaciones Internacionales de China Asuntos Internacionales en Beijing, el martes al Global Times La evolución de la OTAN en los últimos 73 años es la historia de cómo EEUU manipuló y controló a Europa para mantener su hegemonía en el continente. Desde confrontar despiadadamente a la antigua Unión Soviética hasta expulsar estratégicamente a Rusia hoy, la OTAN ayudó a dar forma al actual marco de seguridad en Europa, liderado por Estados Unidos, causando división y confrontación en Europa”, dijo Li Haidong, profesor del Instituto de Relaciones Internacionales de China Asuntos Internacionales en Beijing, el martes al Global Times

También celebró que el presidente ucraniano le haya reclamado a la ex canciller alemana, Angela Merkel un rol importante al rechazar la entrada de Ucrania a la OTAN en 2008.

Mientras Europa sigue llamando a la autonomía estratégica, mientras la OTAN permanezca allí, los "cerebros y músculos" del bloque militar y político están en manos de los estadounidenses, ya que sus armas también son de los USA. Mientras Europa sigue llamando a la autonomía estratégica, mientras la OTAN permanezca allí, los "cerebros y músculos" del bloque militar y político están en manos de los estadounidenses, ya que sus armas también son de los USA.

También remarcó la teoría de que el conflicto Rusia-Ucrania es en realidad una trampa que USA le ha tendido a Europa: el complejo militar e industrial de USA promueve la expansión de la OTAN hacia el este para ganar dinero, luego secuestra la seguridad europea y crea el conflicto Rusia-Ucrania para socavar a Rusia.

No será más que otro ida y vuelta de acusaciones entre uno y otro bando por quien “tiene la culpa”, sin embargo, estas acusaciones demuestran el pensamiento detrás de las palabras y detrás de los gobiernos y de las alianzas. El hecho de hacerlas tan públicas y tan directas sin dudas aumenta el clima de tensión.

Reagrupamiento ruso

Pero, entre las declaraciones de Stoltenberg, llamó la atención la denuncia hacia Rusia de sus intenciones de rearmarse militarmente para invadir los territorios del Donbass en Ucrania. Vista como una "nueva y crucial fase de la invasión rusa a Ucrania", Stoltenberg llama a los países miembro de la OTAN a aprovechar el tiempo antes de que esto ocurra para que la OTAN pueda brindar todo el apoyo necesario.

En las próximas semanas, esperamos un nuevo impulso ruso en el este y el sur de Ucrania para tratar de tomar todo el Donbass y crear un puente terrestre hacia la Crimea ocupada En las próximas semanas, esperamos un nuevo impulso ruso en el este y el sur de Ucrania para tratar de tomar todo el Donbass y crear un puente terrestre hacia la Crimea ocupada

Sin embargo, Rusia ya había anunciado a fines de marzo sus intenciones de “liberar completamente el Donbass”, por ende, la operación se estará llevando a cabo hace ya bastante tiempo, entonces, la ventana de acción de la OTAN sería más chica de lo que cree Stoltenberg.

Teniendo en cuenta lo poco y nada que ha hecho la OTAN como organización ante la guerra en Ucrania, muy difícil será prever una acción concreta coordinada. El hecho de que Ucrania ya haya confirmado que no buscará adherirse a la OTAN no ha bastado a Rusia para impedir su ataque, aunque esta sea nada más que una excusa. Pero la realidad de la OTAN es que se encuentra totalmente atada: o corre el riesgo de actuar un poquito de mas y someterse a la contraofensiva Rusia, desatando un conflicto internacional grande, o admitir el nulo rango de acción y la ineficiencia de la organización que no ha reformulado sus funciones después de 73 años de existencia.

