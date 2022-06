Se hunde bitcoin y los ciudadanos de El Salvador estallan

Imagina cómo deben sentirse hoy los que compraron bitcoin cuando estaba a US$ 60.000 (hace siete meses). Bueno, si sos salvadoreño, no tenés que imaginarlo. Con tu dinero se compraron 420 BTC en ese precio en octubre de 2021. Una ‘inversión’ de US$ 25 millones Imagina cómo deben sentirse hoy los que compraron bitcoin cuando estaba a US$ 60.000 (hace siete meses). Bueno, si sos salvadoreño, no tenés que imaginarlo. Con tu dinero se compraron 420 BTC en ese precio en octubre de 2021. Una ‘inversión’ de US$ 25 millones