Caso Villa: "Me ofrecieron US$ 5 mil por mi silencio"

La causa se inició el 28 de abril de 2020 cuando Cortés denunció a Sebastián Villa penalmente por violencia de género ante la UFI 3 de Esteban Echeverría, fiscalía de Verónica Pérez y el juzgado de Maffucci Moore.

"Me pega puños, patadas, me pega con el anillo de compromiso, me genera un chichón. Me coge del pelo y me pega patadas en el abdomen, en los muslos y en la cadera. Me coge fuerte de los brazos, me tira al piso", reveló Cortés.

Según Olé; en paralelo a la causa penal se había iniciado un juicio civil impulsado por la defensa de Daniela Cortés, aunque luego las partes llegaron a un arreglo económico y el jucio quedó sin efecto. La investigación penal, en cambio, siguió su curso en manos de la fiscal Verónica Pérez, ya que no es posible un acuerdo extrajudicial en el marco de una causa por violencia de género.

Las fechas del juicio oral para el delantero serán los días 19, 20 y 21 de septiembre de este año, en el juzgado N°2, a cargo de Claudia Dávalos.

image.png Sebastián Villa irá a juicio oral, acusado de violencia de género por Daniela Cortés.

"Me arruinó la vida"

Tamara Doldán -denunciante de Sebastián Villa por la causa de abuso sexual y tentativa de homicidio- rompió el silencio en varios medios de comunicación, y dio detalles de los hechos que involucran al colombiano.

"Esa noche fue terrible. Fue en un lugar donde yo estaba cómoda, con la persona que quería y de repente ya no era así. Fue muy chocante, me hirió en todos los sentidos", comenzó relatando Doldán.

Me fui al hospital porque me dolía todo el vientre. Y me costaba muchísimo caminar, me dolía, estaba sola en casa. Me daba mucha vergüenza contarle a alguien cómo me dolía, dónde me dolía, pero sabía que sola en mi casa no podía estar. Sabía que estaba mal y me fui al médico por los dolores, explicó, en el contexto de la noche en la que acudió al hospital Penna para atenderse

"'Mamita, tenés signos de abuso'", contó que le dijeron las médicas.

Sin embargo, el supuesto diálogo que dice tener Tamara Doldán con las médicas del hospital Penna, se contradice con el certificado médico firmado por una de las profesionales que la atendió. Dicho comprobante, refiere a que la consulta de Doldán en el centro médico se trató de un examen ginecológico normal y que la víctima no mencionó haber sido atacada.

image.png

La joven de 26 años también presentó como prueba un chat donde Villa se disculpaba por lo sucedido y se justificaba diciendo que "había tomado mucho". A su vez, denunció que el futbolista le envió 5.000 dólares a Tamara Doldán para que no haga ninguna denuncia.

"Dañó mi vida entera. No hay forma de que una pueda olvidarse. Duele mucho porque, a pesar de que pase el tiempo, el dolor sigue siendo igual. Entonces es muy difícil contarlo", sostuvo la mujer mientras su voz se quebraba.

Tamara Doldán, la denunciante de Sebastián Villa, habló con #LAM | Entrevista completa

