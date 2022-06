Por el gasoil, el campo pide la renuncia de Darío Martínez

Las críticas a Darío Martínez, desde Chaco

No solo en Santa Fe se oyó el reclamo. Productores agropecuarios y vecinos autoconvocados solicitaron también que deje su cargo Darío Martínez. "Los aumentos de precio del gasoil no se solucionan con aumento de tarifas, sino con políticas energéticas constantes y previsibles. No vendrá la solución de quienes crearon el problema, por eso solicitamos la renuncia del Secretario de energía de la Nación", manifestaron en un comunicado.