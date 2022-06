Tic-tac Tic-tac: 70 días decisivos para la historia de Chile

Si gana la opción “Apruebo”, el presidente Gabriel Boric deberá convocar al Congreso en un plazo de 5 días para promulgar la nueva Constitución.

https://twitter.com/joseantoniokast/status/1541216520943988736 En 100 días, Gabriel Boric ha logrado conducir a su gobierno a ser el más malo de la historia reciente.



El cambio de gabinete es urgente: los chilenos no pueden seguir resistiendo las urgencias sociales con Ministros tan incompetentes como los miembros del gabinete. pic.twitter.com/XeisWEkuD9 — José Antonio Kast Rist (@joseantoniokast) June 27, 2022

Ricardo Lagos

Boric está lanzado a reforzar sus huestes, que han declinado, según las investigaciones de opinión pública más recientes.

En ese contexto debe interpretarse su encuentro con el ex presidente Ricardo Lagos, quien lideró el socialismo chileno antes que Michelle Bachelet.

Si bien Lagos fue Presidente 1 mandato y Bachelet lo fue 2, Lagos provocó más consenso y reconocimiento en Chile. De hecho, Lagos es mucho más respetado que Bachelet, quien sigue en las noticias por sus conchabos en Naciones Unidas, pero a ella se le adjudica la conducción al poder de la generación de Boric, que ahora alienta la nueva Constitución.

Conocedor del socialismo chileno, el sociólogo Eugenio Tironi fue entrevistado por la reunión de Boric y Lagos.

Felipe González, de The Clinic, explicó que Boric realizó gestos para conseguir un apoyo que Lagos aún no ha dado a la nueva Constitución.

https://twitter.com/gabrielboric/status/1540044271591444480 Hoy me reuní con el ex Presidente Lagos a conversar sobre Chile y sus tremendos desafíos. La historia de nuestra República es siempre más grande que cada uno de nosotros por separado, y hace bien escuchar y aprender de quienes nos antecedieron. Seguimos! pic.twitter.com/mPTcg0RaNo — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) June 23, 2022

Boric posteó antes del encuentro:

“Yo quiero hoy, como representante de esta generación millennial o como quieran llamarla, decir que en los 30 años famosos hubo mucho movimiento y que Chile no parte el 2019 ni parte el 2011”.

“En los últimos 30 años, hubo tremendos avances”.

En el pasado Boric calificó a Lagos como “la peor cara de la Nueva Mayoría”.

Boric consideró acercarse a Lagos luego que el ex mandatario socialista cuestionara algunos aspectos del trabajo de la Convención, tales como el fin del Senado o el concepto de Plurinacionalidad.

González en The Clinic:

"(...) Si bien Lagos no ha adelantado su opción ante el referéndum del 04 de Septiembre, el hecho de que fuera uno de los primeros ex Presidentes que se descartara de asistir al acto de cierre de la Convención, ratificó la distancia -al menos en los símbolos- de Lagos respecto al órgano constituyente. (...)".

Eugenio Tironi, quien fue el estratega de la campaña comunicacional con la que Lagos ganó la elección presidencial de 1999 y también lo fue del gobierno de Patricio Aylwin; y antes lo fue del Plebiscito de 1988 que derrocó a Augusto Pinochet, mantuvo el siguiente fragmento de diálogo:

-¿Esta reconciliación también sería sobre temas estructurales de ambos proyectos políticos? En el 2016, el Presidente Boric decía que Lagos era la “peor cara de la Nueva Mayoría”, y que “representa ideas que son una actualización del neoliberalismo con una suerte de reciclaje de la tercera vía de Tony Blair”.

-Esa es una postura muy clásica de esta nueva izquierda de Podemos, de Pablo Iglesias, y que ha sido muy inspiradora de lo que fue el Frente Amplio. Fue muy importante esa postura en la movilización estudiantil. Pero hoy día, Gabriel Boric y los que están gobernando ya no tienen veinticinco años, tienen treinta y seis o cuarenta. Por lo tanto, uno va cambiando la forma de ver el mundo dependiendo de su ciclo vital y de los roles que le corresponde ocupar.

Efectivamente, el diagnóstico es correcto. Ricardo Lagos fue una de las figuras de la Tercera Vía junto con Tony Blair, Bill Clinton o Lula en su momento. Fue un intento de renovar el pensamiento socialdemócrata, que estaba en ese momento en una fuertísima decadencia. Ese fue un intento que recoge elementos del mercado, de la globalización y no abjura de ello. Eso tuvo sus éxitos y fracasos, como todo en la vida.

Y es importante que la nueva generación en el poder reconozca ese intento, porque ellos también están experimentando que el intento de desmantelar el neoliberalismo no es tan simple. Porque el neoliberalismo no es un ente abstracto que está en las bibliotecas, sino que está en el alma, en las prácticas, en los comportamientos de todos nosotros como chilenos porque hemos vivido en él durante prácticamente cincuenta años. (...)

Lo que quiero decir: cuando se trata de gobernar uno se enfrenta a estas complejidades, las cosas no son blanco y negro. No es que unos tengan 100% razón y los otros están equivocados. Todo depende del lugar donde uno está parado en la vida. Lo que quiero decir: cuando se trata de gobernar uno se enfrenta a estas complejidades, las cosas no son blanco y negro. No es que unos tengan 100% razón y los otros están equivocados. Todo depende del lugar donde uno está parado en la vida.

https://twitter.com/Datoworld/status/1541124945543045120 #Chile - Aprobación de Gabriel Boric



Desaprobación 56%

Aprobación 24%



Encuesta Pulso ciudadano/ Junio pic.twitter.com/8N0LOayHce — DATOWORLD (@Datoworld) June 26, 2022

-¿Este acercamiento entre el Presidente Boric y Ricardo Lagos no será algo más estratégico, por ejemplo, intentar acercar al ex Presidente al Apruebo en el Plebiscito de Salida?

-No lo miraría tan instrumentalmente. Esto es un acercamiento más profundo que tiene más raíces, ya se han encontrado varias veces. Recordemos que Ricardo Lagos le dio un apoyo incondicional e inmediato en la segunda vuelta.

Ahora, no creo que un Ricardo Lagos vaya a definir su posición ante el Apruebo o el Rechazo por una visita más o una visita menos. Hay otros factores que él debe estar sopesando en este minuto. Como él, todos estamos en un proceso de reflexión, de recoger información y de conocer opiniones. Creo que este encuentro forma parte de ese proceso.

-Claro, pero hay un contexto en que el Apruebo no logra despegar ante el Rechazo en las encuestas. A esto se suma que el mismo programa de gobierno se sostiene en el triunfo del Apruebo, según ha reconocido con énfasis el ministro Giorgio Jackson.

-Es cierto, es importante y no sólo para el programa. De lo contrario, el gobierno va a verse enfrentado a consumir buena parte de sus energías en idear un nuevo proceso constitucional. Si el Presidente Boric tenía la intención de transmitirle esto al Presidente Lagos, está en todo su derecho, en la medida en que no haga campaña a favor de una u otra postura, porque eso no está permitido.

https://twitter.com/RicardoLagos/status/1512929252517285890 La Convención vive un momento crucial. Hay que escuchar a los ciudadanos y todavía podemos arreglar muchas cosas que están en proceso de elaboración. Lo importante es, antes que nada, ponernos de acuerdo en qué es una Constitución @RadioDuna https://t.co/wEOsMOJP1U — Ricardo Lagos E. (@RicardoLagos) April 9, 2022

-A propósito: ¿Lagos aprueba o rechaza?

-No voy a asumir esa función tan delicada de ser su vocero, pero aquí operan muchas variables. Algunas que hacen relación con el texto mismo, que es lo más importante, y tiene que ver también con las omisiones y definiciones. El texto deja muchas cosas abiertas a una futura legislación, y eso también es una variable importante. Otra es qué ánimo hay para reformar eventuales fallas que tenga el texto, porque esto no es un texto sagrado, y el mundo y la ciencia van cambiando.

Y también depende mucho de cuál es la dirección en que se mueve la cultura política a la cual uno pertenece o se siente identificado. Aquí hay un elemento tribal del que algunos se ríen y desprecian. Imagino que esa variable también está siendo evaluada.

------------------------

Otros contenidos de Urgente24

Neumáticos: nueva semana de paros en un conflicto sin fin

Promesa de gasoil en 15 días y amenaza de marcha a CABA

Desde Israel, Rodríguez Larreta ratificó idea coalición 2023

Cumbre del G-7: Marketing del ataque al oro de Rusia