Chile: Gabriel Boric declara estado de emergencia en el sur

De 305 hemos pasado a más de 1700 hechos de violencia. Evidentemente es un récord histórico que nos duele, preocupa y creemos que no solo lo podemos resolver como Gobierno, [sino que] lo necesitamos resolver como Estado

Gabriel Boric, el reciente sumido presidente de Chile y líder de la coalición de los movimientos de izquierda, criticaba en campaña la utilización del estado de emergencia y la militarización de los territorios del sur aplicados por el ex presidente Piñera. Esta postura la planteó varias veces en su cuenta de twitter:

https://twitter.com/gabrielboric/status/1221081707950104577 Militares entrenados para controlar "muchedumbres" por Fuerzas Especiales de Carabineros que han cometido graves violaciones a derechos humanos. ¿Qué podría salir mal? Es nuestro deber rechazar que el Presidente esté facultado para sacar arbitrariamente militares a la calle. — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) January 25, 2020

Con un fuerte rechazo inicial a estas medidas, ante el aumento de la oleada de violencia, el gobierno de Gabriel Boric buscaba tener una postura más conciliadora con los grupos mapuches.

Asimismo, Boric insistió en más de una oportunidad en que el Estado de Excepción no era la estrategia que querían seguir en La Araucanía para enfrentar el conflicto. Ello incluso quedó por escrito en su programa de gobierno.

boric.jpg Gabriel Boric atraviesa unos complicados 2 meses de mandato.

Lo mismo ocurre en el caso de la ministra del Interior, quien semanas antes de asumir en el gobierno y ya estando en el cargo, señaló, en varias oportunidades, que el Presidente Boric no utilizaría el camino de los Estado de Excepción.

“El Presidente electo ya lo ha comunicado, él ha definido que no se va a renovar el Estado de Excepción Constitucional en Wallmapu”, dijo el 25 de febrero. “Esperamos mantener el estado de derecho, esperamos mantener la tranquilidad. No queremos más víctimas en la zona, pero también queremos presentarles al país una estrategia diferente que nos permita lograr avanzar (...) lamentablemente con las medidas hasta ahora no hemos tenido los mejores resultados”, agregó en ese entonces.

Sin embargo, la violencia mapuche se había vuelto tal, que el oficialismo empezó a debatir la respuesta legal a esto, rechazando la posibilidad de un nuevo estado de excepción para combatir la violencia, que además, avanzaba hacia la región central de Chile.

Tras dos semanas de debate entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, miembros de la alianza oficialista, la ministra Siches anunció ayer lunes que un decreto presidencial ingresaría hoy martes declarando el estado de excepción y la militarización de la zona de la Macrozona Sur.

image.png La Ministra del Interior de Chile, Izkia Siches, anunciando el decreto.

El estado de emergencia regirá en toda la región de La Araucanía y en dos provincias del Biobío, 600 kilómetros al sur de la capital chilena. “Es evidente que en el último tiempo hemos tenido un aumento de los actos de violencia en las rutas”, manifestó para argumentar su aplicación.

Hemos decidido hacer uso de todas las herramientas para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos decretando estado de emergencia (un tipo de estado de excepción).

Boric, acorralado

Dos semanas atrás, Gabriel Boric había intentado proponer un “estado intermedio” en el Congreso de Chile, donde volvió a ratificar su rechazo a una militarización en el sur, demanda de los camioneros que se negaban a circular esas rutas debido a la violencia.

Sin embargo, ante la falta de votos necesarios para avanzar con la propuesta dentro de su propia coalición de gobierno, Gabriel Boric se vio “acorralado” según el diario La Tercero describe, a tomar esta decisión, ya que no le “quedaba otra opción”.

Fue por eso, que ante la falta de votos para viabilizar una medida intermedia en el Congreso y la amenaza latente de un nuevo bloqueo de rutas por parte de los camioneros, Gabriel Boric se vio obligado a optar por el Estado de Excepción.

En la coalición oficialista aseguran que La Moneda, la casa de gobierno de Chile, maneja cifras “alarmantes” respecto del aumento de los hechos de violencia en la zona, las que fueron detalladas en distintas reuniones.

Sin embargo, esta decisión resonó mal en varios sectores del oficialismo y de su electorado, que ven esta medida como un incumplimiento de las promesas de campaña de Gabriel Boric. Además, el rechazo de las comunidades mapuches no tardaron en llegar, los cuales ven esta medida como un “atropello a sus derechos ancestrales que reclaman hace décadas.”

Una de esas voces fue la del ex asesor de asuntos indígenas del Ministerio del Interior, Salvador Millaleo, quien justamente renunció hace una semana a su cargo debido a las diferencias que mantenía con las políticas que estaba elaborando el equipo liderado por la ministra Izkia Siches para abordar las demandas de las comunidades.

Tras conocer los anuncios realizados por la jefa de gabinete, Millaleo comentó a través de un mensaje en Twitter que

Luchamos por una solución política y ahora tendremos un nuevo estado de excepción constitucional. Necesitamos otra forma de ver y hacer las cosas. Construir la plurinacionalidad requiere de mayor convicción

El problema de la violencia en ambas regiones se traduce casi a diario en atentados incendiarios y con armas de fuego en zonas con gran población indígena de la etnia mapuche, que exige pacíficamente la restitución de tierras ancestrales, aunque hay varios grupos armados que queman maquinarias y viviendas y que en ocasiones disparan a camioneros. En la zona también hay problemas de robos de madera y narcotráfico, según las autoridades.

La ola de violencia en el sur y en la capital chilena, unida a una ola inflacionaria que vive el país (10,5% en doce meses), son los principales problemas que de momento enfrenta Gabriel Boric.

Además de la baja popularidad que el presidente chileno está registrando en los últimos meses, ahora debe lidiar con una nueva promesa de campaña incumplida. Recordemos que también tuvo manifestaciones en su visita a la Argentina por no haber indultado a los presos de las protestas del 2019 según lo prometió en campaña.

