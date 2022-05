Juan Schiaretti lanzó su armado frente a Manzur y Rosatti

Schiaretti Manzur 2.jpg Juan Schiaretti criticó a la grieta y al Gobierno nacional de cara al 2023.

Además, Juan Schiaretti criticó la visión “porteñocéntrica” de los últimos gobiernos, y destacó que el próximo presidente no puede pretender refundar el país. “No puede ser que se refunde el país cada vez que llega un nuevo presidente. Si uno cree eso, tiene la tendencia a ser mesiánico y a no respetar al que piensa distinto. Y ahí viene la grieta. La grieta es típica del Amba. En Córdoba no hay grietas. Y hay que dejar atrás la grieta. Los dos polos no van a ser la solución. Pueden ganar las elecciones, pero no van a solucionar nada. Hay que generar algo que sea superador”, aseguró, dejando entrever su entusiasmo por formar parte de un nuevo acuerdo en 2023.