A Juan Schiaretti le piden presidencia (hoy con Melconian)

El gobernador Schiaretti y su vice Llaryora Juan Schiaretti y Martín Llaryora, por la gobernación en Córdoba.

En todo caso, preferirá jugar desde un lugar alejado. De cualquier modo, la expectativa alrededor de su figura es notable, abriéndose puertas en casi todos los órdenes (casi todos los gobernadores lo reciben).

Al día de hoy, la ecuación más fuerte que coloca en una boleta a Juan Schiaretti serían las PASO 2023. Allí, buscará unificar boletas, alineando su figura con la de Martín Llaryora (a gobernador) y con la del candidato a intendente que se defina para poder competir tanto a nivel local como nacional, tras determinar que las elecciones provinciales y municipales se hagan en conjunto a las primarias.

Y la idea no es tan alocada, si se analiza el escenario. En la provincia de Córdoba, parecen necesitar una vez más de la figura del gobernador para poder asegurar el resultado contra un Juntos por el Cambio que irá por la gobernación, y que probablemente se quede con la ciudad.

Aún menos alocada es esa idea de que sea candidato a presidente, si se presta atención a su discurso. Hoy, en la Fundación Mediterránea de Córdoba y con la presencia de Carlos Melconian, el gobernador disertó sobre la economía de su gestión, dejó entrever críticas al modelo nacional actual, y vendió su forma de llevar adelante un gobierno “equilibrado''.

“Cuando hablamos de la situación fiscal del Estado, nos movemos por una premisa básica. Nosotros, que nos preciamos de ser un gobierno progresista, tenemos una frase que resume eso: tiene que haber tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario”, precisó en su discurso. Cabe recordar que Carlos Melconian se encuentra desarrollando un plan económico que estará a disposición de cualquiera que gane las elecciones en 2023, lo que agranda aún más la especulación sobre la figura de Juan Schiaretti en la Fundación Mediterránea.

No sería extraño que su visita haya sido en el marco de conseguir las bendiciones de un sector empresario muy castigado por la gestión actual. “Nosotros creemos que tiene que haber un capitalismo de competencia y no un capitalismo de amigos. Uno puede tener desequilibrio fiscal alguna vez, pero lo que no puede es tener siempre desequilibrio”, señaló, tirando directamente contra la gestión de Alberto Fernández. También se refirió a los subsidios al AMBA, el modelo de obras públicas propio y la adquisición de crédito desde el Medio Oriente que concretó con la provincia.

Cualquiera sea su objetivo, la realidad es que Juan Schiaretti juega fuerte, ya sea para “acortinar” al candidato en la provincia, para generar un espacio que compita contra el kirchnerismo y la grieta, o para encargarse por sí mismo del asunto nacional. Para el 2023, el gobernador de Córdoba será mínimamente una voz a escuchar, que va a disparar en contra de la Casa Rosada.

