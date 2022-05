El autor de la masacre de USA citó a Argentina como ejemplo

tirador3.jfif En las escalofriantes imagenes de su transmisión en vivo, el tirador de Buffalo mostró cómo ejecutó a sus víctimas.

Payton Gendron, de 18 años, viajó unos 320 kilómetros (200 millas) desde su casa en Conklin, estado de Nueva York, hasta Buffalo para cometer el ataque, informó la policía.

Las autoridades federales siguen tratando de confirmar la autenticidad de un manifiesto racista de 180 páginas que fue publicado en internet, presuntamente escrito por Gendron, donde describió que planeaba sembrar terror entre todas las personas que no sean blancas ni cristianas y hacer que abandonen el país.

Las autoridades revelaron el domingo que agentes de la Policía Estatal de Nueva York acudieron en junio del año pasado a la escuela secundaria de Gendron tras recibir una denuncia de que él, entonces un estudiante de 17 años, había proferido amenazas.

Un miembro de las fuerzas de seguridad dijo el domingo a 'The Associated Press' que Gendron había amenazado con perpetrar un tiroteo en la escuela Susquehanna Valley coincidiendo con la graduación. El agente habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir en público la investigación.

El comisionado de policía de Buffalo, Joseph Gramaglia, dijo que Gendron fue llevado a una evaluación psiquiátrica que lo puso en un hospital por un día y medio, pero que no tuvo más contacto con las fuerzas del orden después de eso.

image.png Si el atacante es declarado culpable, enfrenta una pena máxima de cadena perpetua sin libertad condicional.

El manifiesto

El texto, de 180 páginas, tiene mensajes de odio, racismo, antisemitismo, teorías conspirativas y memes. También hay un plano del lugar del ataque y detalles sobre el siniestro plan, como las armas a utilizar.

Allí Gendron justifica la matanza en una teoría conspirativa conocida como 'El gran reemplazo', que asegura que existe un movimiento que quiere sustituir a la 'población blanca'.

De acuerdo con esta 'teoría', la baja natalidad de los 'blancos' es superada por la tasa de nacimiento de los 'inmigrantes', que los reemplazarán durante las próximas décadas. Y todo ello forma parte de un plan de cierta elite, formada por banqueros y judíos, que solventan ideas 'de izquierda'.

En medio de todos estos desvaríos, el autor considera que Argentina es un "país blanco", único lugar de Occidente donde la tasa de natalidad supera los 2.06 nacimientos, necesarios para "mantener" la "raza". Calificar a Argentina como "país blanco" evidentemente es no conocer la diversa realidad de nuestro país.

tirador.png Imagen del manifiesto cuya autoría aún no fue confirmada oficialmente.

"Si hay algo que quiero que entiendas de estos escritos, es que las tasas de natalidad de los blancos deben cambiar. Cada día la población blanca se vuelve menor en número", dice el documento. "Para mantener una población, la gente debe lograr una tasa de natalidad que alcance los niveles de fertilidad de reemplazo, en el mundo occidental, que es de aproximadamente 2,06 nacimientos por mujer", agregó.

"El ÚNICO país blanco que llega a estos niveles es Argentina, con 2.247. Pero no en Europa, no en el resto de las Américas, no en Australia o Nueva Zelanda", añade el texto cuya autoría aún no fue atribuida oficialmente a Gendron.

El presunto asesino, que tiene que volver a comparecer ante el tribunal el próximo jueves, está actualmente bajo vigilancia por suicidio y está recluido en una unidad separada de otros reclusos, dijo el sheriff del condado de Erie, John García.