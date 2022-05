Sputnik: "Fue un error llamar a Alberto Fernández traidor"

Vemos con una enorme preocupación el modo en que la guerra está repercutiendo en nuestro continente y en continentes como África, en donde la seguridad alimentaria se está poniendo en juego. Tenemos que encontrar mecanismos que cuanto antes ponga fin a esta guerra Vemos con una enorme preocupación el modo en que la guerra está repercutiendo en nuestro continente y en continentes como África, en donde la seguridad alimentaria se está poniendo en juego. Tenemos que encontrar mecanismos que cuanto antes ponga fin a esta guerra

En París, Alberto Fernández continuó con esta postura cuando se reunió con el reciente electo Emmanuel Macron, donde además discutieron las cuestiones de la deuda de la argentina con el FMI y la muerte de una estudiante francesa en un accidente de tránsito.

image.png Alberto Fernández en su visita a Emmanuel Macron.

En referencia a la crisis mundial que generó la guerra Rusia-Ucrania, se reportó que Fernández le comento a Macron una serie de medidas para buscar la paz en Ucrania, a las cuales Macron se comprometió a evaluarlas junto al resto de líderes Europeos. En conferencia de prensa comentó:

El mundo necesita hoy más proteínas, más alimentos, no más misiles. Lo que menos necesita el mundo es una recesión. No soporta más muertes, nos ponemos a disposición para ver en lo que podemos ayudar desde América Latina para que el mundo recupere la paz El mundo necesita hoy más proteínas, más alimentos, no más misiles. Lo que menos necesita el mundo es una recesión. No soporta más muertes, nos ponemos a disposición para ver en lo que podemos ayudar desde América Latina para que el mundo recupere la paz

Cambio de rumbo

Estas declaraciones del presidente argentino sin dudas llama la atención a muchos, especialmente en Rusia. Recordemos que días antes de la invasión, Alberto Fernández visitó al Kremlin personalmente, donde declaró que quería que “Argentina sea una puerta de entrada de Rusia a Latinoamérica”.

Recordemos que Rusia, junto con su aliado, China, mantienen fuertes relaciones comerciales con Argentina, que además, son países que buscan disputarle el liderazgo de USA en la región, entonces, la Argentina era un pieza clave para ejercer influencia en el continente, además de ser una de sus principales fuentes de materia prima.

Y una vez iniciado el conflicto, tanto Alberto Fernández como CFK no condenaron directamente la intervención de Rusia en Ucrania. Por ende, estas declaraciones ante líderes europeos que conforman el bloque occidente-OTAN opositor a Rusia, resonó de muy mala manera en el Kremlin.

Y esto se vio reflejado en la agencia de noticias Sputnik News, la cual publicó el domingo pasado un artículo, firmado por el uruguayo Javier Benítez, donde le pega con todo al presidente argentino, acusándolo de traidor hacia Vladímir Putin.

El articulo comienza con la fase " El nivel de traición del presidente argentino hacia su par ruso, está fuera de duda y fuera de concurso", en referencia a un tweet de Alberto Fernández donde condena la invasión de Rusia a Ucrania y como este “avala el genocidio de Kiev en e Donbas y de los batallones nazis ”. Planteó que Alberto tiene “memoria selectiva” sobre la ayuda que Rusia le dio a la argentina al ser el primer proveedor de vacunas para el COVID en el auge de la pandemia.

https://twitter.com/alferdez/status/1524438291306606592 Ha sido grato encontrarme con @olafscholz, canciller federal de . Vemos con preocupación las consecuencias de la agresión a Ucrania y cooperaremos en la búsqueda de caminos para ponerle fin. Después del padecimiento que vivimos, es inmoral que algo así suceda. pic.twitter.com/f4Dwwz6uV0 — Alberto Fernández (@alferdez) May 11, 2022

Sobre el tweet en cuestión, el artículo le pega con todo a Alberto por “ponerse del lado de los ucranianos, que han sido amparados por Alemania y Francia”:

Por supuesto, huelga pedirle que realizara manifestaciones sobre el genocidio, las torturas, los asesinatos a ancianos, mujeres y niños que sistemáticamente ha venido realizando el régimen de Kiev desde 2014, al amparo de la propia Alemania, y también de Francia, que en todo momento hicieron la vista gorda y no hicieron nada para que Ucrania cumpliera con los acuerdos de Minsk. Tampoco lo ha hecho la 'comunidad internacional' en su conjunto, ni la propia ONU. Por supuesto, huelga pedirle que realizara manifestaciones sobre el genocidio, las torturas, los asesinatos a ancianos, mujeres y niños que sistemáticamente ha venido realizando el régimen de Kiev desde 2014, al amparo de la propia Alemania, y también de Francia, que en todo momento hicieron la vista gorda y no hicieron nada para que Ucrania cumpliera con los acuerdos de Minsk. Tampoco lo ha hecho la 'comunidad internacional' en su conjunto, ni la propia ONU.

“Por un par de monedas”

Además, expone como para Alberto Fernández, “todo es cuestión de monedas”, planteando que su único interés en mantener relaciones comerciales con los países europeos, y que a cambio está dispuesto a vender humo respecto de la economía argentina, que en realidad no está tan bien como él lo plantea:

alberto-fernandez-Scholz.jpg El presidente reunido con el canciller alemán.

Alberto Fernández sacó pecho frente a Scholz: "Somos grandes productores de alimentos y somos grandes productores de energía". Es decir, el presidente de un país con un 37,3% de población que vive por debajo de la línea de la pobreza y donde muchos millones no acceden a alimentos, se propone venderle alimentos a Alemania.

Y por otro lado, Fernández le ofrece gas proveniente de Vaca Muerta, a la que definió como "la segunda reserva de gas no convencional [eufemismo de fracking]" más importante del mundo. Es decir, va a ofrecer gas de esquisto a un país como Alemania, que supuestamente ha firmado ciertos compromisos con el medioambiente y la Agenda 2030. Como dice la frase, la necesidad tiene cara de hereje.

"Grave error"

Sin embargo, hoy martes Javier Benítez declaro que "cometió un grave error" al redactar y publicar el articulo en cuestión, diciendo que en primer lugar, su opinión no corresponden a las del gobierno ruso, ni de la misma agencia Sputnik, la cual no es mas que una revista de opinión, y no una agencia de noticias oficial del Kremlin.

“Nosotros no respondemos al Kremlin. Las notas llevan firma. Hice una transcripción de una entrevista de audio a un doctor en Ciencias Políticas. Debo reconocer que he cometido un gran error, no trabajé bien el texto. Fue un error grande en el sentido de la presentación. Muchas cosas no las entrecomillé, y reconozco que ese fue mi error”, dijo hoy Benítez en Radio Con Vos.

Las declaraciones de Benítez siguen a las del canciller Santiago Cafiero hechas ayer lunes, donde descartaba también la opinión de Benítez al aclarar que los dichos de Alberto Fernández no cambiaran las relaciones entre ambos países, y que Sputnik no es una agencia oficial del gobierno ruso.

Benítez continuo argumentando que al referirse a Alberto Fernández como "traidor", lo hizo pensando en que días antes de la invasión, el presidente argentino le ofreció al Kremlin ser la puerta de entrada a Latinoamérica, pero que semanas después, voto por la la expulsión de Rusia de la comisión de Derechos Humanos de la ONU sin haberse presentado pruebas, y las declaraciones en Europa sobre que era “inmoral la invasión a Ucrania”.

"Entonces yo le pregunté al Doctor en Ciencias Políticas: “Si esta fuera una película, ¿cómo se llamaría?”. “Y, ‘Durmiendo con el enemigo’, o ‘Traicionando a su mejor amigo’”. Yo no afirmo nada”, terminaba Benítez.

Sin embargo, en un principio de la invasión, las posturas “pro Rusia” sonaban muy mal en occidente, sobre todo en USA también, lo que fue de relevancia en Washington a la hora de firmar el acuerdo con el FMI. Recordemos que un senador Republicano condenó públicamente a la Argentina como “país comunista” al tener estrechas relaciones con Rusia.

Esta cambio en el discurso de Alberto Fernández, según el doctor en ciencias políticas que cito Javier Benítez, se debe a que el presidente busca apoyo de la Unión Europea en las negociaciones con el FMI y el Club de Paris: ”Capaz que sea por una oferta de renegociación con el FMI a partir de la Unión Europea; capaz que sea por una propuesta de compra de granos y productos primarios de Argentina”.

Razones de este “cambio de actitud” hay muchas, puede ser “por un par de monedas”, por el muy necesario apoyo de la Unión europea con el FMI y el Club de París, puede ser por el intento de ser nuevo proveedor de materias primas a Europa, pero también, lo que se planteó mucho en toda esta gira, un intento de distanciarse de la posición de su vicepresidenta, la cual mantuvo muy estrechas relaciones con Rusia durante sus mandatos respecto a Vladímir Putin.

Más contenido de Urgente24:

Otra encuesta confirma la hipótesis de Javier Milei (pero ojo)

Juan Schiaretti lanzó su armado frente a Manzur y Rosatti

El autor de la masacre de USA citó a Argentina como ejemplo

Censo 2022: Cómo identificar a los censistas y evitar estafas

Censo 2022: ¿Cuáles son las sanciones por no censarse?