De acuerdo a Telefe Rosario, la encuesta formulada sobre una base de 400 casos domiciliarios entregó otro dato interesante: bajo el paraguas del Frente de Todos, Cristina Fernández y Alberto Fernández capturan el 30 por ciento de las preferencias; y también se potencia Juntos por el Cambio si se reúnen los votos de Larreta, Macri y Manes, con 27 por ciento en total. En ese escenario, Milei queda relegado al tercer lugar con el 19 por ciento.

Entonces, allí los analistas hacen una salvedad: Milei tiene que comenzar a pensar rápidamente en mostrar estructura e ir a un armado territorial que le permita ampliar sus chances.

De acuerdo a dicho medio local, en Santa Fe tiene un incipiente armado que por ahora no le permite pisar fuerte. Hace unos días trascendió en una nota periodística que José Bonacci, dueño del sello Unite, sería el operador provincial. Unas horas después, la economista rosarina Romina Diez, quien también se presenta como jefa territorial del libertario, se apuró a mostrar que había fichado para ese espacio al intendente de Las Rosas, Javier Meyer, a quien incluso buscan posicionar como candidato a gobernador.

Para Martín Ostolaza, director de la consultora Innova que realizó el muestreo, “hay dos factores” que explican el fenómeno Milei. “Uno que tiene que ver con él mismo, su trabajo hiperdisciplinado y profesional para posicionarse públicamente: cuida formas (que son las maneras de expresarse, movimientos, look, uso de las palabras, expresividad) y contenido (que son las iniciativas que impulsa, vinculadas mayormente con la economía). Hay un posicionamiento integral que cubre todos los aspectos; es un trabajo arduo que no suele ser abordado por otros como lo viene haciendo él y hoy le da réditos. El otro factor tiene que ver con lo que no depende directamente de él: el Frente de Todos no está dando las respuestas que la gente esperaba, sobre todo en términos económicos; y Juntos por el Cambio tuvo su oportunidad y tampoco dio los resultados esperados. Eso le da lugar a un discurso antipolítica, que agrupa a todos en la misma bolsa, y emerge Milei como quien puede traer la solución para lo que los otros no hicieron”, explicó en diálogo con Telefe Rosario.

En cuanto a los mejores candidatos a intendente, aunque con muy bajo porcentaje, el relevamiento ubicó a Pablo Javkin (20%), Marcelo Lewandowski (19%) y al periodista deportivo Miguel Tessandori (16%) como los primeros.

image.png Horacio Rodríguez Larreta con la Mona Giménez. El libertario Javier Milei complica la estrategia de JXC.

Debate Javier Milei vs. Horacio Rodríguez Larreta

Luego del debate entre el economista Javier Milei y el piquetero Juan Grabois para NET TV (Editorial Perfil), que se emitirá en 2 partes, el diputado de JXC y economista Martín Tetaz volvió a desafiarlo a un debate sobre su plan económico.

Sorprendió en Twitter la respuesta del legislador porteño Ramiro Marra sobre un eventual debate entre Milei y Larreta pero entre los libertarios hay quienes se preguntan si Marra dialoga con Milei sobre algunos temas importantes:

Martín Tetaz: Hasta ahora cada vez que le preguntaron algo concreto, como con los planes sociales, dijo que habia que mantenerlos y cuando le preguntaron por las jubilaciones dijo que habia que reformar manteniendo los derechos...por eso quiero debatir, para ver como lo va a hacer

Ramiro Marra: El debate es Milei vs Larreta, decile que lo acepte y lo organizamos.

Martín Tetaz: No hay elecciones este año. El año pasado ya pasaron papelones debatiendo con Vidal, así que en vez de cancherear con Grabois, a ver si se la banca con otro diputado y economista como él

