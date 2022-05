En este marco, el economista Gabriel Zelpo agregó: “Está cayendo fuerte la demanda de dinero en Argentina. El cepo ya no está teniendo efecto. No parece que el gobierno gire hacia alguna racionalidad. No va a estar fácil que no siga escalando la inflación”.

image.png El peso argentino, papel pintado. Martín Guzmán y Miguel Pesce aceleran emisión monetaria pero el mercado los rechaza.

Buteler consideró al respecto: "No se puede acumular reservas con el nivel de cepo que tenemos, salvo por créditos de organismos internacionales. No pasa por devaluar más o menos rápido; nadie lleva dólares a donde no puede salir y si tenés que ingresar algo no lo vas hacer a $120 pudiendo ingresar a $210".

Inflación piso del 70%

Fernando Marull, director de la consultora FMyA, apuntó que "con un segundo semestre con una inflación igual a 4,1%, la inflación de 2022 sería del 70%. Pero dada la elevada inercia que trae la inflación, no descartamos que termine más arriba".

Marull detalló a Clarín que en 2022, la inflación proyectada está fuertemente relacionada con los aumentos proyectados de costos, tanto salarios (que se ajustan con paritarias del 65%), tarifas reguladas -que incluyen desde energía a colegios y prepagas- (con un promedio de 63%) como el dólar oficial (que subiría 55%), que arrojan un promedio 60%.

La diferencia entre 60% estimado por salarios/tarifas/dólar y la proyección de 70% se explica por la inercia, que resume la incertidumbre global, pero sobre todo las dudas sobre la política económica, tanto de Guzmán como del Banco Central La diferencia entre 60% estimado por salarios/tarifas/dólar y la proyección de 70% se explica por la inercia, que resume la incertidumbre global, pero sobre todo las dudas sobre la política económica, tanto de Guzmán como del Banco Central

"Desde el anuncio de la 'guerra contra la inflación' -el 15 de marzo pasado- hubo un salto del 10% en las expectativas inflacionarias", señalaron al mismo medio desde la consultora EcoGo, que también maneja un pronóstico anual del 70%. Pero advierten que "lograr ese registro requiere una desaceleración al 3,5% anual en lo que resta del año. Nada fácil teniendo en cuenta que el dólar y las paritarias corren al 4%".

