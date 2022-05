Javier Milei, en busca del candidato a gobernador en Córdoba

En un principio, Javier Milei se debatía entre dos nombres concretos: Agustín Laje o Diana Mondino. Ambos con raíces cordobesas, el primero, influencer y académico de fuerte impronta derechista, y la segunda, una economista economista altamente experimentada y muy reconocida en el ámbito económico a nivel internacional.

Sin embargo, a ellos dos, se sumó una tercera opción: Rodlfo Eiben. El interventor del Partido Demócrata de Córdoba y autor del acuerdo con Javier Milei hizo saber a la prensa sus intenciones de gobernar.

Rodolfo Eiban.jpeg Javier Milei escucha a Rodolfo Eiben, que se lanzó como candidato.

Al respecto, Rodolfo Eiben explicó que su candidatura dependerá de la bendición del propio economista, quién tiene a su disposición el armado de cualquiera de las listas con las que se presente el movimiento libertario en Córdoba, ya sea a nivel provincial o en los diversos municipios cordobeses. Además, contó que ya tiene un compañero de fórmula con “alto reconocimiento” a nivel provincial.

Cabe recordar que al armar su desembarco, Javier Milei puntualizó una regla fundamental: no competir porque sí. Es decir, no presentar candidatos que no tengan chances de ganar en ningún orden.

En ese sentido, Agustín Laje y Diana Mondino parecen sacarle una luz de ventaja a Rodolfo Eiben, debido a la alta exposición mediática de los dos primeros. Sin embargo, este último no se esconde a la candidatura.

La decisión al respecto estará, sin dudas, en manos del economista y de su entorno cercano. De hecho, en Córdoba ya tomó una decisión: no presentar candidatos en Marcos Juárez, la primera batalla “nacionalizada” rumbo a 2023.

“Nosotros queremos impulsar propuestas concretas. El voto no obligatorio, la reducción y unificación de impuestos, la readecuación del sistema de obras públicas y muchos otros son proyectos nuestros”, había puntualizado Rodolfo Eiben a Urgente24 tiempo atrás. Ahora, parece que el demócrata intentará ir a por más que un acuerdo: intentará hacer carne el fenómeno de Javier Milei en Córdoba.

Más en Urgente24:

Tigre es finalista: Vignolo y Gustavo López fueron ignorados

¿Efecto Alfredo Casero? Luis Majul, muy complicado

Marcelo Tinelli vuelve con su primer amor tras su separación

Florencia Peña lo tiene claro: No busca rating, sólo dólares

Pasear por Italia sin salir de Buenos Aires