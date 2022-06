CFK recibió a Carlos Melconian: ¿Cómo llegar al 10/12/2023?

Algo más: Fue una primicia de Jorge Asís en su cuenta en Twitter. Al menos Melconian estaba muy sorprendido por la 'filtración' del encuentro de hace unos días. Y resistió a pie firme el enojo de los 'gorilas' que no entienden que sentarse a dialogar no supone compartir 'a priori' cuestiones con el interlocutor, ni acordar. Y la Argentina requiere más diálogo. El 'gorilaje' brincaba y la verdad es que CFK recibió a Melconián porque éste siempre ha respetado la investidura presidencial y nunca participó del habitual bullying que muchos tuiteros realizan de CFK, similar a la estupidez de los militontos K contra los que 'no son del palo'.