Carlos Melconian pide "cambio cultural" sin cierre del BCRA

Sin plan macroeconómico

"Hay que obligar a que este Gobierno, de aquí a final de 2023, sea parte de lo que hay que hacer ese año. Hay que exigir ahora, porque no puede ser inocuo que se pasen un año y medio sosteniendo las cosas para llegar y dejarle todo el despelote al Gobierno que venga. No nos pueden tratar a todos de boludos", advirtió este miércoles (27/4) el ex presidente del Banco Nación.