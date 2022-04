Advertencia para el BCRA: Se complican las metas con el FMI

En el día suben US$ 8 millones

En el mes caen US$ 491 millones

En el año crecen US$ 3.145 millones

image.png

Se complica la meta con el FMI

Emiliano Anselmi, jefe de macroeconomía en Portfolio Personal Inversiones, señaló: “En las 74 ruedas que va del año, el BCRA compró US$133 millones, contra US$3.433 millones del año pasado. Por su parte, abril viene siendo un mes magro en términos de cosechas; logró un balance positivo de US$167 millones de dólares, muy por debajo de abril del año pasado, que fueron aproximadamente US$1.100 millones”. Entre los principales motivos que explican esta tendencia, analistas consultados por Ámbito señalan a la apreciación del tipo de cambio real como uno de los principales factores.

Anselmi planteó que el tipo de cambio real se apreció mucho de un año a otro: “Si lo tomamos desde diciembre de 2020, que es el máximo de la gestión de Alberto Fernández, hoy se ha caído 19%, lo que significa que los argentinos, medidos en dólares oficiales, somos cada vez más ricos, por lo que podemos importar más, demandar más turismo, más servicios y las empresas tenedoras de deuda privada salen a demandar dólares para pagar su deuda a un tipo de cambio subsidiado. Asimismo, si observas la cantidad de pesos que hay en la economía, el agregado monetario, medido al dólar oficial está 30% arriba interanual, por lo tanto, hay muchos más pesos que te pueden demandar dólares oficiales respecto al año pasado. Por eso al BCRA le está costando mucho acumular, dado que aumenta la demanda”.

El BCRA aceleró el crawling peg en los últimos meses para sostener el tipo de cambio real multilateral en el nivel de fines de 2021, como se acordó con el Fondo. En abril elevó la depreciación al 4% mensual, tras el 3,3% de marzo. Sin embargo, este ritmo no resulta suficiente ante la aceleración inflacionaria de los últimos meses.

Anselmi balanceó las posibilidades:

Veo difícil el cumplimiento de las metas de reservas, porque tiene metas acumulativas trimestrales. La del primer trimestre la cumplió por el desembolso del FMI, pero la cuenta que nos da es que tiene que comprar más o menos US$2.500 millones de ahora a fines de junio, y a este ritmo no lo logra. Sin embargo, el periodo fuerte de estacionalidad del agro es en junio, por lo tanto, no sería tan tajante, pero es difícil sobre todo con un tipo de cambio real muy apreciado Veo difícil el cumplimiento de las metas de reservas, porque tiene metas acumulativas trimestrales. La del primer trimestre la cumplió por el desembolso del FMI, pero la cuenta que nos da es que tiene que comprar más o menos US$2.500 millones de ahora a fines de junio, y a este ritmo no lo logra. Sin embargo, el periodo fuerte de estacionalidad del agro es en junio, por lo tanto, no sería tan tajante, pero es difícil sobre todo con un tipo de cambio real muy apreciado

En tanto el Riesgo País sigue elevado y se sitúa en los 1.756 puntos básicos.

Más contenido de Urgente24

Dólar blue imparable, sube $7 en la últimas 24 horas

Macri, la intención de voto y el espejo de CFK

Tribunal Fiscal de la Nación avaló las retenciones de Macri

Por qué Berlín giró 180° y ahora sí proveerá tanques a Kiev