Violencia de género: Billetes feministas by Casa Rosada/BCRA

De acuerdo a trascendidos periodísticos, la coordinadora del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas, Victoria Freire, propuso mujeres destacadas y presentó los diseños.

Ella mencionó a la fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor en el de $500; Juana Azurduy para el de $200; la primera médica argentina Cecilia Grierson en el de $100; Eva Perón en el de $1.000, Lohana Berkins y Alfonsina Storni.

Agoniza el hornero

Es interesante lo que planteó el economista de Juntos por el Cambio, Roberto Cachanosky:

Desde que el kirchnerismo llegó al gobierno, con un billete de $1.000 se puede comprar 60% menos de pan, 73% menos de asado y 54% menos de leche. El Estado presente destruyó el futuro de la gente

En tanto, el analista financiero y económico, muy influyente en el mundo agropecuario, Salvador di Stéfano, explicó al aire de LN+ que "el país está con un gobierno armándole una bomba al gobierno que viene. Cuando vos ves el endeudamiento en pesos que tiene la Argentina, ajustada por inflación, son 70.000 millones de dólares. Es decir, eso va derecho a un reperfilamiento. La deuda en pesos del Tesoro de la Nación a tasa variable son, más o menos, 35.000 millones de dólares. Si vos tomás la deuda de las Leliq del Banco Central, son otros 45.000 millones de dólares. Cuando sumás las 3, hay una bombita que le están preparando al que viene que son 150.000 millones de dólares"

Entonces, lo que uno le dice a la gente es que en la Argentina hay una distorsión de precios relativos tremenda. En lo que mejor podés ahorrar, es en cosas; no te quedés con billetes. Vos te tenés que quedar con cosas, no con pesos

Y para aquellos que tienen el canuto guardado en algún rinconcito de la casa o se dedican a actividades cuyos ingresos son en dólares, a no confiarse. Di Stéfano sentenció:

Los dólares también están perdiendo valor. Tenemos inflación en dólares; es monumental. El año pasado, por ejemplo, tuvimos 30% de inflación en dólares: la inflación subió más del 50% y la tasa de devaluación fue del 22%

