De acuerdo a la información de Infobae, Cafiero fue informado de la suspensión cuando estaba viajando en el tren desde Venecia a Roma. Se lo hicieron saber oficialmente desde el Vaticano en la tarde de este jueves.

000_328N4PJ.jpg De todas maneras, este jueves 21/04, Francisco estrechó su mano con el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, a su llegada para una audiencia privada en el Vaticano.

El Papa Francisco dio una entrevista a Joaquín Morales Solá

Con quien sí habló este jueves 24 de abril fue con el periodista Joaquín Morales Solá para el diario La Nación. A continuación, interesantes fragmentos de la charla (mucho más que la grieta argentina de tan baja estofa):

-¿Por qué usted no nombra nunca a Putin ni a Rusia?

-Un papa nunca nombra a un jefe de Estado ni mucho menos a un país, que es superior a su jefe de Estado.

-¿Puede suponerse entonces que hay gestiones de mediación?

-Siempre hay gestiones. El Vaticano no descansa nunca. Los detalles no se los puedo contar porque dejarían de ser gestiones diplomáticas. Pero los intentos no cesarán nunca.

Cerca de él, dos cardenales confesaron que esperan que en los primeros días de mayo termine gran parte de la guerra en Ucrania, si no la guerra misma. Es la información que manejan, aunque ninguno está seguro de que finalmente eso sucederá.

-¿Qué significó su visita a la embajada de Rusia en el Vaticano?

-Fui solo. No quise que nadie me acompañara. Fue una responsabilidad personal mía. Fue una decisión que tomé en una noche de vigilia pensando en Ucrania. Está claro para quien quiere verlo bien que estaba señalando al gobierno que puede poner fin a la guerra en el próximo instante. Para serle sincero, quisiera hacer algo para que no haya una sola muerte más en Ucrania. Ni una más. Y estoy dispuesto a hacer todo.

-Rusia dice que Ucrania, país vecino, iba a entrar en la OTAN y que eso ponía en peligro la seguridad rusa. ¿Usted cree que se justifica una guerra por si acaso?

-Toda guerra es anacrónica en este mundo y a esta altura de la civilización. Por eso también besé públicamente la bandera de Ucrania. Era un gesto de solidaridad con sus muertos, con sus familias y con los que sufren la emigración.

-¿Por qué nunca fue a Kiev, donde ciertamente la gente común lo espera?

-No puedo hacer nada que ponga en riesgo objetivos superiores, que son el fin de la guerra, una tregua o, al menos, un corredor humanitario. ¿De qué serviría que el Papa fuera a Kiev si la guerra continuara al día siguiente?

-¿Cómo es su relación con el patriarca Kirill?

-Muy buena. Lamento que el Vaticano haya tenido que levantar una segunda reunión con el patriarca Kirill, que teníamos programada para junio en Jerusalén. Pero nuestra diplomacia entendió que una reunión de los dos en estos momentos podía prestarse a muchas confusiones. Yo siempre promoví el diálogo interreligioso. Cuando era arzobispo de Buenos Aires junté en un fructífero diálogo a cristianos, judíos y musulmanes. Fue una de las iniciativas de las que me siento más orgulloso. Es la misma política que promuevo en el Vaticano. Como usted me escuchó muchas veces, para mí el acuerdo es superior al conflicto.

-Usted le escribió a un comunicador que a los periodistas nos gusta la “coprofilia” y pareció una acusación a todos los periodistas. Una acusación general es siempre una acusación injusta. ¿Está de acuerdo?

-Por supuesto, pero yo no hice esa acusación. Lo que quise hacer es marcar las tentaciones a las que puede verse expuesto un periodista. De la misma manera, marco las tentaciones a las que pueden verse expuestos los sacerdotes, los obispos y ¡hasta los papas! (se ríe). Siempre hablo del periodismo como una “noble profesión” y así se lo dije a este periodista (por Gustavo Sylvestre). Si pensara que todos los periodistas practican la coprofilia, usted no estaría sentado hoy conmigo.

-Porque nos conocemos hace 30 años me sorprendió esa descripción del periodismo.

-Le repito: nunca hice semejante acusación contra todo el periodismo. Solo señalé las tentaciones. En realidad, la primera vez que hablé de la tentación de la “coprofilia” en el periodismo fue hace 20 años en una cena de Adepa. Me parece, de todos modos, que de las cuatro tentaciones que le marco al periodismo (desinformación, calumnia, difamación y coprofilia) la más grave no es la coprofilia, sino la desinformación. El periodismo es una profesión noble cuando cumple con su misión de informar. La desinformación es la cara opuesta a la información.

-¿Usted autorizó la publicación de esa carta?

-De ninguna manera. El periodista me preguntó si la podía hacer pública y yo le contesté que era mejor que no se conociera “para no echar kerosene al fuego”. No quiero que queden dudas. Solo señalaba las tentaciones a las que pueden estar expuestos algunos periodistas. Nunca fue una acusación a todo el periodismo.

-¿Cuándo visitará la Argentina?

-No lo sé. Deben coincidir varias circunstancias. Pero quiero volver a ver el país porque nunca lo olvidé, desliza casi con un susurro, y con cierta nostalgia, poco antes del adiós.

Arzobispo y cura, durísimos con el gobierno

En tanto, en la Argentina, cada vez son más los representantes de la Iglesia Católica que disparan contra el gobierno por la pasividad frente al asfixiante tsunami inflación que arrasa con todo a su paso.

El arzobispo de Rosario, monseñor Eduardo Eliseo Martín, y el vicario general, monseñor Emilio Cardarelli, señalaron que la dirigencia política “no encuentra el camino”.el arzobispo de Rosario, monseñor Eduardo Eliseo Martín, y el vicario general, monseñor Emilio Cardarelli, señalaron que la dirigencia política “no encuentra el camino”.

Tanto Martín como Cardarello remarcaron que “no encuentran el camino” para hacerle frente y combatir los problemas estructurales de la pobreza y la violencia en Argentina. Al mismo tiempo, en declaraciones con CLG Noticias, pidieron “seriedad, humildad y responsabilidad” para lograr salir de esta situación.

“Estamos viviendo un contexto preocupante en nuestro país, donde los índices de inflación son altísimos”, sostuvo Cardarelli, y remarcó que esto terminará en “mayor pobreza e indigencia”. Por su parte, el Arzobispo rosarino señaló:

Uno mira con preocupación la inflación que carcome los salarios que hace que la gente no pueda llegar a fin de mes y hace más tensa la situación social Uno mira con preocupación la inflación que carcome los salarios que hace que la gente no pueda llegar a fin de mes y hace más tensa la situación social

En la misma línea, el vicario general fue claro: “La dirigencia debe adquirir una gran dosis de humildad; lo decíamos años anteriores, nuestra historia reciente nos dice que ninguna fuerza política por sí sola puede resolver los grandes problemas de la Argentina, como la pobreza estructural".

El sacerdote Eduardo de la Serna, integrante de Opción por los Pobres, una organización históricamente ligada al kirchnerismo, criticó al gobierno nacional porque no ve acciones concretas para ayudar a sectores populares contra la suba de los precios.

“Se ve que la gente está mal”, planteó, de acuerdo a la realidad con la que se enfrentan a diario en los comedores y a través del mal humor social que observa en los barrios.

Frente a ese fenómeno, dijo al aire de El Destape Web que no observa respuesta del Gobierno.

Si a mí me dicen que tenemos que hacer terapia o que estamos en guerra con la inflación, me resulta bastante extraño, sobre todo por uso de la palabra guerra que es lamentable en este contexto. Yo no veo acciones concretas; por ejemplo, el gobierno que nos suele mandar mercadería para los comedores cada dos meses, no está mandando demasiado y lo que llega es totalmente insuficiente Si a mí me dicen que tenemos que hacer terapia o que estamos en guerra con la inflación, me resulta bastante extraño, sobre todo por uso de la palabra guerra que es lamentable en este contexto. Yo no veo acciones concretas; por ejemplo, el gobierno que nos suele mandar mercadería para los comedores cada dos meses, no está mandando demasiado y lo que llega es totalmente insuficiente

El sacerdote cuestionó además el contenido de los envíos de comida: “Envían polenta, sémola, cacao, pero no se les ocurre ni una laitta de paté... algo de proteína, sólo nos llegan hidratos de carbono”.

Pobreza: La Iglesia destrozó a la Casa Rosada

Tras la información oficial del INDEC de una pobreza del 37% en la Argentina, la Iglesia salió con los tapones de punta y, por primera vez en muchos años, se animó a hablar en contra del déficit fiscal y tratar a la inflación no como un fenómeno extraterrestre e imposible de solucionar sino como un impuesto de la dirigencia política. A su vez, planteó que lo que viene no será mucho mejor.

Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), disparó: La población que no tiene una adecuada educación, alimentación, acceso a servicios de salud adecuados y tiene problemas de viviendas o problemas de trabajo, se encuentra en el orden del 45%, independientemente de sus ingresos ”.

000_328L2MK.jpg La iglesia católica destroza a los funcionarios del gobierno nacional por la galopante inflación que destruye la calidad de vida de las familias argentinas.

“Después, cuando lo consideramos por ingresos, un dato adicional muy fuerte: en los últimos 3 años, la Argentina incluida que no ha experimentado pobreza por ingresos es menos del 40%; un 38%. Es decir, el 60% de la población fue pobre en algún momento”, agregó.

Salvia, agregó: "Los componentes macroeconómicos de esta pobreza como los déficit fiscales, el impuesto inflacionario y la recesión que está asociada a la inflación porque no hay capacidades de inversión ni de los propios ahorros de las familias para educación, vivienda o un pequeño comercio, se asocia a 15 puntos de pobreza. ¿Qué significa esto? Que entre 20 y 25 puntos de la pobreza en la Argentina ya no se resuelve por bajar la inflación o estabilizar la economía. Va a requerir de un nivel por encima del 2% del PIB pero también de políticas focalizadas que atiendan a la economía social, popular y las cooperativas para generar trabajo más productivo en los segmentos que hoy viven de los planes sociales o en una informalidad de mucha autoexplotación familiar o personal.

