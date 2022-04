Se dispara el dólar blue y ya supera la barrera de los $200

Aún así, desde El Economista, resaltan que "lo que deja a todos con la boca abierta es que el BCRA pierde reservas con un gigantesco bloqueo de importaciones, ya que varias empresas de varios sectores se quejan por falta de insumos para producir, y sin embargo el Indec informó ayer que en marzo las importaciones volaron al mayor nivel en nueve años (US$ 7,072 millones), con US$ 7352 millones de exportaciones, el mayor monto en seis meses. Esta combinación, con un combo que llega con dólar mayorista anclado frente a la inflación (el crawling avanza a media máquina contra la marcha de los precios), superávit comercial se hunde, ya que el mes pasado se lograron apenas US$ 279 millones, 66% menos que en febrero y 30% menos que en marzo del año pasado. Y si se considera el primer trimestre de cada año, el superávit de 2022 es de US$ 1,384 millones, 45% menos que los US$ 2.530 millones de enero-marzo de 2021, y esta es la única fuente genuina de divisas que le queda a una Argentina descartada por el crédito internacional"