Francisco, Santiago Cafiero y una carta a Gustavo Sylvestre

Entonces, el Pontífice agradeció las expresiones de solidaridad y el acompañamiento expresado por Sylvestre en su misiva previa. En el escrito fechado el día 7 de abril, Francisco manifestó su preocupación por las campañas de desinformación que marcan la agenda informativa en Argentina.

De hecho, días atrás fueron varios los obispos argentinos los que salieron en defensa del Pontífice y pusieron de manifiesto la mala intención y la mentira de algunos artículos publicados por la prensa local.

En su carta, la máxima autoridad de la Iglesia Católica remarcó su profunda preocupación por la actualidad del periodismo nacional, y sostuvo que en pos de la tergiversación y de las mentiras se cae en “pecados” como “la desinformación, las calumnias, la difamación y la coprofilia”.

“Siempre en esas informaciones se encuentran algunos de los pecados en los que suelen caer los periodistas: desinformación, calumnias, difamación, coprofilia. Y según me dicen a algunos autores de artículos les pagan para esto. ¡Triste! Una vocación tan noble como la de comunicar ensuciada de esta manera”, escribió el Pontifice en la misiva personal enviada a Sylvestre.

En otro tramo de la carta, Francisco reveló su voluntad de visitar el país próximamente, ante la consulta hecha al respecto por Sylvestre en su misiva previa:

Ciertamente que me gustaría visitar la Argentina, sobre todo cuando recuerdo la fallida visita de noviembre de 2017, que ante las elecciones en Chile hubo que dejar de lado Argentina y Uruguay (porque por las elecciones chilenas se pasaron a enero de 2018, y en Argentina en enero no encuentro ni al gato, excepto a vos. Dios dirá cuándo podré hacer este viaje

En el cierre del escrito, Francisco saludó a Sylvestre y escribió: “Gracias por sanear la información. Te deseo una santa y feliz Pascua de Resurrección. Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide. Fraternalmente, Francisco”.