Billetes que resisten a los cambios, pero no a la inflación

Cuando Miguel Pesce era presidente del Banco Central de la República Argentina, en diciembre de 2019, admitió que en ese momento estaban analizando la impresión de nuevos billetes de mayor denominación, que podrían ser de $2.000 o $5.000, y también una nueva familia de billetes que incluiría figuras políticas o del arte, en lugar de los animales autóctonos.

No obstante, la prioridad el oficialismo por ahora no parece estar puesta sobre los billetes, y desde la oposición aseguran que crear y emitir billetes de mayor denominación, sería admitir la inflación que asfixia a los argentinos, tema que el Frente de Todos no está dispuesto a afrontar en estos momentos. "Sabemos que es difícil que se traten esos proyectos, pero si primara la razón antes que la ideología o caprichos políticos sería un gran alivio para la vida de los argentinos, que hoy con un billete de mil pesos no hacen casi nada", agregaron las fuentes.

Los billetes y el Congreso de la Nación

La historia reciente muestra que todos los proyectos respecto a billetes que han ingresado al Congreso de la Nación en los últimos años han pasado por el Parlamento "sin pena ni gloria".

Pedidos que van desde billetes de mayor denominación hasta homenajes a Diego Armando Maradona. Todos sin éxito y cajoneados desde su ingreso.

En 2018, por ejemplo, la senadora Silvina García Larraburu (Frente de Todos, Río Negro), presentó un proyecto de ley para que se incorporara la frase “las Malvinas son argentinas” en todos los billetes de curso legal de la Nación Argentina impresos a partir de su sanción.

En ese momento, García Larraburu argumentó: “con este proyecto queremos reivindicar nuestra soberanía, historia y héroes. Más allá de las imágenes elegidas para los billetes en curso, es necesario conservar la memoria y reafirmar que las Malvinas son argentinas”. Sin embargo, el pedido no prosperó.

También hubo un pedido muy particular en enero del 2020, cuando la entonces diputada nacional Josefina Mendoza (UCR – Buenos Aires), solicitó a las autoridades del Banco Central que se tuviera en cuenta la paridad de género en la impresión de nuevos billetes.

“Si bien considero que no es prioridad quiénes estarán en los billetes en este contexto económico y social del país y sí lo es el hecho de cómo se van a repartir estos, si con criterio federal o no, por ejemplo, tomada la decisión de imprimir nuevos billetes me parece central que se tenga en cuenta a la mujer”, expresó la entonces legisladora en ese momento al presentar su proyecto. Nunca se trató.

Luego, en diciembre de ese mismo año, se presentó un proyecto en el Congreso de la Nación que incluye a los billetes y al máximo ídolo del fútbol argentino: Diego Armando Maradona.

La primera semana de diciembre del 2020 la senadora Norma Durango (PJ- La Pampa), pidió que el BCRA imprimiera billetes de $1.000 con la imagen de Maradona de un lado y el gol contra Inglaterra en el 86 del otro.

billete maradona.jpg

El texto de la iniciativa proponía encomendar “al Banco Central de la República Argentina que la impresión del 50%, como mínimo, del total previsto de los billetes de curso legal de un mil (1000) pesos o superior denominación a ser impresos durante el año 2021, comporten la efigie de Diego Armando Maradona de un lado y el instante del segundo gol a Inglaterra, realizado en México, el 22 de junio de 1986, del otro”. Por ahora, también quedó en la nada.

Por último, y entre otros tantos proyectos, en agosto del 2021 el senador fueguino Pablo Blanco (UCR) presentó un proyecto que propone que el Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda “dispongan las medidas necesarias para la creación y emisión” de un billete de curso legal de 5.000 pesos y otro de 10.000 pesos.

“La emisión de dinero en la economía argentina crece vertiginosamente y desborda la capacidad que tiene el Gobierno para imprimir sus billetes. La Casa de la Moneda no tiene suficientes recursos para abastecer la creciente demanda de efectivo agravada por la cuarentena”, señaló en esa oportunidad el senador de Juntos por el Cambio. Por ahora, tampoco se trató.

En diciembre del año pasado, el billete de mayor denominación de la Argentina cumplió cuatro años, y según los cálculos, el billete de $1.000 lanzado en diciembre de 2017 con imagen ilustre del hornero, redujo su valor en un 92,1% al comparar con su equivalencia en dólares, acumulando así una devaluación récord.