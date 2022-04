¿Colapso del dólar? Ojo con el canuto, "quedate con cosas"

En ese sentido, Buteler agregó: “Me parece raro que el dólar pueda quedarse debajo de los $200 hasta julio/agosto. Si bien ha bajado la cantidad de emisión de pesos y demás, me parece que mientras vos mantengas este nivel de cepo, los impuestos sobre los dólares -30% PAIS y 35% Ganancias- y una inflación alta, la tendencia será hacia arriba. Podrá ser una tendencia más suave si el gobierno cumple las metas con el Fondo, no las cambian sobre la marcha o no vuelve a emitir nuevamente y empieza a bajar la inflación”.