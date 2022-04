Lucio Garay Mendez, de la consultora EcoGo, dijo a dicho medio que mientras la brecha continúe achicándose la paz cambiaria podrá extenderse. "Con esta aceleración en la inflación -mayor rendimiento de instrumentos CER- en el marco de una economía con suba de tasas, en paralelo a un tipo de cambio oficial que todavía no sigue el ritmo de la inflación, se genera un mecanismo de carry trade, en el que ingresan capitales y bajan el precio de las cotizaciones paralelas", explicó.

image.png El BCRA aprovecha la merma del dólar blue para ajustar el tipo de cambio oficial y subir la tasa de interés.

Tasa de interés

El analista financiero Salvador di Stéfano dijo en un informe del último fin de semana: "Tenemos la certeza de que la tasa de devaluación del mes (marzo) fue del 3,3%, el trimestre 8,0% y los últimos 12 meses el 20,6%, versus una inflación que no cede, que se espera en un valor superior al 5% para marzo, en torno del 14% para el trimestre y se proyecta en el 53% para los últimos 12 meses".

En este sentido, habló de un "enorme divorcio": "Aquellos que se dedican a la exportación ven crecer sus ingresos a una tasa del 20% y sus gastos de estructura aumentan a un ritmo superior al 50% anual, las rentabilidades se achican y hay que salir a buscar más escala para ganar dinero".

Una de las conclusiones más importantes del reporte de Di Stéfano asegura:

El gobierno terminará devaluando a mayor ritmo el dólar oficial, no tenemos gasoil para la logística del país. Eso es gravísimo. Por ende, creo que la tasa de devaluación se acelerará notablemente en los próximos meses El gobierno terminará devaluando a mayor ritmo el dólar oficial, no tenemos gasoil para la logística del país. Eso es gravísimo. Por ende, creo que la tasa de devaluación se acelerará notablemente en los próximos meses

"Creemos que el Banco Central volverá a aumentar la tasa de interés que hoy se ubica en el 44,5% anual. Como mínimo, tendría que subirla al 47% anual, de lo contrario no genera efectos en el mercado. Personalmente, creo que ya debería estar en torno del 50% anual", cierra.

El analista financiero Christian Buteler volvió a recordar a Ámbito Financiero que se tocó un piso: “Es muy difícil que se pueda mantener una estabilidad del tipo de cambio con una inflación entre 5% y 6 % mensual. Me parece que no es muy consistente: si todos los precios de la economía suben a ese ritmo, por qué el dólar (que es un precio más dentro de la economía) no debería subir a ese nivel. Actualmente, creo que tocaron un piso tanto para el blue como para los financieros entre $190 y $200".

Explotó la proyección inflacionaria

El problema es que el mercado ya no proyecta una inflación anual del 60% sino que hoy se habla de un nivel mucho más alto. Di Stéfano lo dijo en su cuenta en Twitter:

Hoy la inflación proyectada está entre el 70% y 75% anual. Habrá que ver si el gobierno puede moderar estas proyecciones con políticas claras. En el mejor escenario lograría que la inflación se ubique en torno del 60% anual. Hoy 60% anual es piso Hoy la inflación proyectada está entre el 70% y 75% anual. Habrá que ver si el gobierno puede moderar estas proyecciones con políticas claras. En el mejor escenario lograría que la inflación se ubique en torno del 60% anual. Hoy 60% anual es piso

Más información en Urgente24

Impuesto a las tarjetas de crédito: qué proponen los libertarios para los usuarios de CABA

Rating: La Nación remontó y C5N cae en picada

A TV Pública le sobran dólares y envía a 53 personas a Qatar

Hunter Biden, triángulo amoroso con cuñada, crack, arma y la CNN se suma

Alimento: Los 9 peores errores que cometes al cocinar arroz