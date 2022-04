La guerra Rusia vs. Ucrania cambia los mercados petroleros

petroleo.jpg

Dificultades

Los traders están encontrando dificultades para negociar con los volúmenes rusos, sobre todo con el crédito y la logística: algunos no permiten que sus barcos atraquen en puertos rusos.

Sin embargo, la mayor parte del crudo y el diésel todavía está llegando al mercado. Los compradores que se han auto autorizado todavía están obligados a comprar el petróleo bajo contrato, algunos de los cuales podrían tardar meses en liquidarse.

Mientras tanto, es probable que reduzcan la compra contratada a volúmenes mínimos y el resto deberá venderse en el mercado al contado. Los volúmenes al contado de crudo de los Urales y diésel ruso solo aumentarán con el tiempo.

En segundo lugar, hemos visto grandes cambios en los diferenciales de precios del crudo en las últimas cinco semanas a medida que las refinerías luchan por obtener materias primas alternativas. Los crudos Urales y Dubái suelen tener un precio muy similar en sus mercados regionales, lo que refleja su calidad similar. Brent, el precio global del petróleo, históricamente ha tenido una prima de US$ 2 a US$ 3 / bbl para ambos.

Cualquier aumento en el precio del petróleo como el de las últimas semanas tenderá a ampliar los diferenciales: Dubai ahora cotiza con un descuento de US$ 10 / bbl con respecto al Brent, mientras que el descuento de los Urales con respecto al Brent se ha disparado a US$ 30 / bbl.

La brecha entre los crudos de los Urales y Dubai refleja la enorme prima de riesgo que requiere el mercado para realizar transacciones con los cargamentos rusos, impulsados principalmente por las sanciones.

En tercer lugar, las condiciones actuales del mercado parecen muy optimistas para las refinerías. La sanción desencadenó el desvío de las exportaciones de diésel ruso con destino a Europa hacia otras regiones. Europa se enfrentó repentinamente a una escasez de diésel en el mercado principal de ARA (Amsterdam/Rotterdam/Antwerp), donde los volúmenes de almacenamiento ya eran bajos al final del invierno. Los precios del diésel se dispararon al alza para atraer volumen al mercado europeo y aumentar los márgenes de refinación. Ese efecto se ha extendido por todo el mundo y la mayoría de las refinerías deberían beneficiarse.

El margen de refinación global tiene un promedio de US$ 15 / bbl en marzo, 5 veces por encima del promedio anual de 2021 y representando uno de los valores mensuales más altos registrados. Existen variaciones regionales, pero los mercados de refinación de Asia y EE. UU. han experimentado una expansión del margen de una escala similar magnitud. Los altos costos del gas natural y las emisiones de carbono pueden restar brillo a los márgenes europeos. Y en todas las regiones, las condiciones comerciales volátiles y complicadas también podrían reducir las ganancias.

El apalancamiento de las compañías de petróleo y gas en los márgenes varía según la exposición geográfica y los activos de refinación individuales. Las empresas de mayor valor, conocidas como “majors” podrían generar más flujo de caja de la refinación solo en el segundo trimestre de 2022 que en un año promedio desde 2016. Eso se suma al flujo de caja récord que esperamos en este contexto. Es raro que tanto los márgenes de upstream como los de refinación estén en márgenes récord simultáneamente.

Otro cambio

En cuarto lugar, los altos precios representan una amenaza para la demanda mundial de petróleo y cuanto más tiempo permanezcan altos estos precios, mayor será la amenaza. Los primeros signos aparecerán en los surtidores de gasolina, y está claro que los automovilistas de todas partes ya están sintiendo el incremento. La demanda de diésel es menos elástica con respecto al precio, con un consumo esencial en los sectores del agro.

En quinto lugar, no se espera un retorno al libre flujo de crudo y exportaciones de productos rusos hasta que se resuelva el estatus de nación independiente de Ucrania.

Dados los múltiples desafíos, el mercado del petróleo tardará algunos meses en encontrar un nuevo equilibrio. Ya se está adaptando: el crudo de los Urales que no se desea en Europa fluirá a Asia, los crudos de Medio Oriente y el WTI de EE. UU. se dirigen cada vez más a Europa, y las exportaciones de diésel ruso podrían encontrar un hogar en otros mercados con déficit de diésel, como África e incluso América Latina.

Sin embargo, la realidad es que el sistema global de crudo y productos se ha vuelto repentinamente más complicado, menos eficiente y de mayor costo. Esto ya se ve reflejado en los precios y continuara la tendencia.

Está surgiendo un nuevo mercado para las cargas de origen ruso. Las agencias de informes de precios ya están proporcionando cotizaciones para los productos rusos, con descuentos de más de US$ 20 / tonelada para el diésel ruso.

Por último, ¿cuál es la perspectiva de los precios del petróleo?

El Brent ha sido extremadamente volátil durante 5 semanas cotizando entre US$ 99/ bbl el 23 de febrero, el día anterior a la invasión, hasta un máximo de US$ 139 / bbl intradiario a principios de marzo. Al precio actual de US$ 105 / bbl, consideramos que podría decirse que existe una “prima rusa” de hasta US$ 20 / bbl en Brent.

Es probable que la incertidumbre que rodea a la guerra y las posibles respuestas de los distintos gobiernos se mantenga durante algún tiempo.

