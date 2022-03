Precio del petróleo alienta las inversiones en Vaca Muerta

El Gobierno confía en el desarrollo de Vaca Muerta para incrementar la producción de hidrocarburos y así reducir las necesidades de importación de energía, en momentos en que el país cuenta con limitadas reservas y los precios internacionales se dispararon por el conflicto bélico en Ucrania.

En el marco de la exposición argentina Oil & Gas 2022 organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), Darío Martínez, el secretario de Energía de la Nación, brindó un panorama de las oportunidades y desafíos para la producción nacional, en la que repasó la actualidad de la actividad hidrocarburífera (récords de producción), el contexto internacional y las acciones de gobierno destinadas a sostener el crecimiento de la producción (Plan Gas, gasoducto troncal, Offshore, etc.).

En el ciclo de charlas, el CEO de YPF, Sergio Affronti, anunció que la petrolera de control accionario estatal tiene "la meta de poder duplicar en 5 años la producción actual de petróleo, para pasar de los 220.000 a 450.000 barriles día, en 2026 y convertir al país en exportador neto de energía".

Para el 2022, YPF tiene planificado invertir US$ 3.700 millones, lo que representa un incremento de más del 40% en comparación con 2021.

El plan de inversiones se focalizará en el Upstream, con un monto previsto de US$ 2.800 millones, de los cuales US$ 1.600 millones será destinado específicamente al desarrollo de la actividad no convencional.

Adicionalmente, la compañía planifica invertir US$ 700 millones en el Downstream, principalmente en las obras para readecuar las refinerías a las nuevas especificaciones de combustibles bajando el contenido de azufre y proyectos destinados a la evacuación del crudo de Vaca Muerta.

Como resultado de este ambicioso plan de inversiones, la compañía estima aumentar la producción anual de hidrocarburos un 8% en comparación a 2021, lo que representará el mayor crecimiento orgánico de los últimos 25 años.

Dicho crecimiento se apalanca en gran medida por el fuerte impuso de la producción en Vaca Muerta que crecerá más del 40% en el año.

Por otro lado, Argentina abrió recientemente una licitación para la construcción de la primera etapa de un gasoducto troncal desde la formación Vaca Muerta en Neuquén hasta la provincia de Buenos Aires, ducto que ampliará la capacidad de transporte y va a permitir poner en valor la producción incremental de gas. Esto se va a transformar en ahorro de divisas porque va a poder reducir importaciones de gas desde Bolivia y de GNL.

Además, va a ampliar la capacidad de transporte en una primera etapa en 22 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d) y, en una segunda etapa, la capacidad va a poder escalar hasta los 39 MMm3/d, lo que significaría incorporar un 50% la capacidad de hoy en día.

Los directivos de YPF, Tecpetrol, Tenaris, Pecom y Galileo destacaron en la conferencia las grandes oportunidades para el petróleo y el gas no convencionales y los desafíos de exportar los recursos de Vaca Muerta (otro “campo argentino” en términos de divisas y con la posibilidad de ser un mayor generador de empleo).

Sin embargo, en un contexto de suba de precios internacionales y cambios geopolíticos en la demanda y oferta de gas y petróleo por la guerra en Ucrania, advirtieron sobre el cuello de botella en obras de infraestructura que permitirían al país exportar sus recursos a diversos mercados del mundo.

