El Frente de Todos no existe más ¿y Juntos por el Cambio?

Ahora se espera una nueva carta de CFK para decir: “Es ella quien provocó la ruptura”. ¿Existe la carta o es una especulación, quizás un deseo? Si hubiese una carta ¿trata del final del binomio o reclama recuperar el comienzo? ¿Una carta no es la afirmación de que ya no se puede hablar? ¿Cuál es el sentido de seguir juntos si ni siquiera se puede hablar el conflicto? Demasiado ombliguismo para un país cuya decadencia no se detiene y, aún peor: se acelera. Hasta en la manera de enfrentarse políticamente, por carta o redes sociales. En el pasado, a los tiros. Conste que no se pregona por el regreso de ese pasado. Aunque haya actores del presente que influyen y lo conocen bien....