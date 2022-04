“En los años 70 se fijó la referencia del petrodólar, que es que los países árabes aceptan solamente dólares para la compra de petróleo y eso implicaba que cualquier país que quisiera comprar petróleo primero tenía que conseguir dólares y esto lo que ha hecho esencialmente es afianzar el poder económico de los Estados Unidos, porque todo el mundo necesita dólares para comprar petróleo. De esta manera, Estados Unidos ha conseguido que el resto del mundo le financie su déficit comercial, porque Estados Unidos tiene un déficit comercial importante, importa de fuera más de lo que realmente llega a exportar y esto lo que provocaría una devaluación de su moneda.

Pero como tienen un activo que la gente quiere comprar, que son los propios dólares, que los necesitas para estas transacciones, con eso consiguen evitar tener este déficit comercial.

En el fondo, el estilo de vida americano lo hemos financiado entre todos con la compra de petróleo y de otras materias primas. Esto que es un principio fundamental del orden económico mundial durante los últimos 50 años, se empieza a resquebrajar las consecuencias pueden ser absolutamente imprevisibles y además para Estados Unidos es realmente un riesgo vital, es un casus belli, no sé exactamente qué va a pasar, pero es una situación realmente muy comprometida y estamos entrando en ella En el fondo, el estilo de vida americano lo hemos financiado entre todos con la compra de petróleo y de otras materias primas. Esto que es un principio fundamental del orden económico mundial durante los últimos 50 años, se empieza a resquebrajar las consecuencias pueden ser absolutamente imprevisibles y además para Estados Unidos es realmente un riesgo vital, es un casus belli, no sé exactamente qué va a pasar, pero es una situación realmente muy comprometida y estamos entrando en ella

image.png Se acabaron los consensos. El dólar pierde terreno y Oriente se une contra Estados Unidos. Ya no es el guapo del barrio y fue notificado.

Rusia se refugió en criptomonedas y ya se habla de criptorublo

Las múltiples sanciones de países e instituciones alineadas en y detrás de la OTAN contra Rusia no sirvieron para nada. Se habló de default; de “oligarcas” presos; de un colapso de la economía rusa; de la caída de Putin; de un estallido en las calles rusas y de muchos disparates más. ¿Y el SWIFT? Se puede vivir sin SWIFT.

Solo han conseguido que el BRICS demuestre una impactante convivencia y que Rusia conformara ahora sí una lista negra.

Mientras tanto, según la agencia internacional Bloomberg, tuvo que reconocer ante su público que “el rublo está protagonizando un regreso que pronto podría verlo compensar todas las pérdidas que sufrió en las semanas posteriores a la invasión”.

En concreto, “la moneda se ha fortalecido en 13 de las últimas 14 sesiones de negociación en Moscú, reduciendo la mayor parte de la caída del 33%, fortaleciéndose más del 4% en el día a cerca de 86 unidades por dólar estadounidense, cerca de su nivel previo a la guerra”.

Mientras imponía un cepo por 6 meses y el corralito, las criptomonedas se convirtieron en la vía de escape para inversores y ahorristas, siendo el Bitcoin el plan de salvación del poder adquisitivo:

Según el proveedor de datos de mercados digitales, Kaiko, en tan solo 24 horas, los cambios entre la moneda rusa y las cripto rozaron los 3.000 millones de rublos. Esto es, cerca de US$30 millones.

Récord absoluto impulsado puntualmente por su mecanismo descentralizado, lejos del radar fiscal y bajo el anonimato para los organismos públicos de control. Por supuesto, esto genera un debate muy intenso en Rusia por estas horas y la idea de un cripto-rublo se vuelve cada vez más probable.

Es que, según el analista Iván Marchena, en diálogo con el portal iProUP, “si quisiera, Rusia podría crear una criptomoneda que sea respaldada por oro. Si hace eso, en ese momento estaría venciendo y dejando de lado la hegemonía del dólar”.

Según el experto, “las criptomonedas pueden ser la solución, porque si se crea una cripto que tenga como respaldo el oro, cualquier inversor va a tener la seguridad de las garantías que está buscando”.

image.png Memes y efectos especiales. "Que alguien salude al dólar que se va", bromean en Oriente.

Goldman Sachs revela el verdadero pánico de Wall Street: Que el dólar se reduzca tanto al punto tal de convertirse en la libra esterlina S. XXI

Financial Times publicó ayer (31/03) una carta que envió Kavaljit Singh, director del Centro de Investigación de Interés Público con sede en Nueva Delhi, quien ha publicado libros sobre la globalización y la geopolítica. Un verdadero estudioso e investigador en la materia. Preste atención porque es espectacular la forma en que logró sintetizar los tiempos que corren:

Martin Wolf predice que se avecina una nueva era de desorden monetario, sin una alternativa creíble al dólar estadounidense como moneda dominante en el mundo (…).

(…) La desdolarización del comercio bilateral ya está en marcha, aunque lentamente, entre los Brics y varios mercados emergentes. La desdolarización recibiría un gran impulso si Arabia Saudita decide fijar el precio de algunas de sus ventas de petróleo a China en yuanes en lugar de en dólares. Si eso sucede, India, Indonesia, Turquía y una serie de otras economías emergentes serán las próximas en llamar a la puerta de Arabia Saudita y buscar arreglos similares en sus propias monedas. Tales movimientos también abrirían nuevas oportunidades para realizar inversiones y comercio bilateral en monedas locales

A través del uso frecuente y descontrolado del dólar como arma para promover los objetivos de política exterior, Washington está presionando a los mercados emergentes y las economías en desarrollo para que redoblen sus esfuerzos para desdolarizar el comercio, firmar acuerdos bilaterales de intercambio de divisas y diversificar las inversiones en monedas alternativas.

Aunque alejarse del sistema financiero mundial centrado en el dólar será un proceso prolongado, es prudente. Dejando a un lado las razones geopolíticas, reducir la exposición al dólar también tiene sentido económico para que los mercados emergentes reduzcan su vulnerabilidad financiera a los caprichos de la política monetaria estadounidense. Por supuesto, la transición a un sistema monetario multipolar será desordenada y es poco probable que suceda de la noche a la mañana, pero vale la pena continuar Aunque alejarse del sistema financiero mundial centrado en el dólar será un proceso prolongado, es prudente. Dejando a un lado las razones geopolíticas, reducir la exposición al dólar también tiene sentido económico para que los mercados emergentes reduzcan su vulnerabilidad financiera a los caprichos de la política monetaria estadounidense. Por supuesto, la transición a un sistema monetario multipolar será desordenada y es poco probable que suceda de la noche a la mañana, pero vale la pena continuar

Estimado lector, lo repito porque tal vez pasó desapercibido un dato de alto impacto. La carta fue publicada por Financial Times y enviada a sus suscriptores, cuyo núcleo duro está conformado por los ejecutivos más influyentes de las empresas más importantes del mundo. No estamos hablando de RT, Xinhua, Global Times, RIA Novosti ni nada que se le parezca. Financial Times.

Esta tarde (1/04), Markets Insider, de New York irrumpió con un título que está llegando a cada rincón del planeta: “Goldman Sachs advierte que el dólar corre el riesgo de perder su dominio y podría terminar siendo un jugador menor como la libra esterlina”.

Entonces, profundiza:

La nota de investigación de Goldman, publicada el jueves, es una señal de que los principales inversores están tomando en serio los riesgos para el dólar.

Los analistas del banco, incluida la economista Cristina Tessari, dijeron que el dólar enfrenta una serie de desafíos similares a los que enfrentó la libra esterlina antes de caer. La libra fue una vez la moneda de reserva mundial, pero fue reemplazada por el dólar a mediados del siglo XX.

Esos desafíos incluyen el hecho de que EE. UU. tiene una participación relativamente pequeña en el comercio global en comparación con el dominio del dólar en los pagos globales. Que el país tiene una "posición de activos externos netos" en deterioro, con deudas externas en aumento. Y que enfrenta problemas geopolíticos, como la guerra de Rusia en Ucrania.

Tessari y su colega Zac Pandl dijeron que las grandes deudas de Estados Unidos, derivadas del hecho de que es un gran importador de bienes, podrían ser un problema particular.

Los inversores internacionales se volvieron cada vez más reacios a mantener la libra esterlina después de que el país acumuló grandes deudas en la Segunda Guerra Mundial, dijeron los analistas de Goldman.

"Si se permite que la deuda de los emisores de una moneda de reserva crezca en relación con el PIB, eventualmente los extranjeros pueden volverse reacios a tener más", escribieron.

Goldman argumentó que el estatus del dólar está en gran medida en manos de Estados Unidos. "Las políticas que permiten que persistan déficits de cuenta corriente insostenibles, conducen a la acumulación de grandes deudas externas y/o dan como resultado una alta inflación en Estados Unidos, podrían contribuir a la sustitución por otras monedas de reserva", dijeron los analistas del banco.

Sin dudas, “El Rey está desnudo”.

Más noticias en Urgente24

Se estanca el dólar blue mientras los financieros ceden

Bitcoin y estafas piramidales: Cómo no caer en la trampa

Este hábito está destrozando tu memoria y cerebro

Semana Santa: Ofertas en pasajes a Uruguay por $2.000 menos

Tormenta solar G3: Insisten con "apagón y apocalipsis de Internet"