Jefes de noticias, Rusia y Ucrania: la gente no es estúpida

ucrania refugiados.jpeg Imágenes preferidas en la Tele, que las captura de redes sociales y se expone a la 'fake news'.

Versión A

La 'guerra visual' que muestra CNN es coherente con la idea del conflicto que tiene el Pentágono: es la 'fallida' invasión de Rusia a Ucrania, con foco en

el supuesto fracaso en la captura de Kiev,

las fuertes bajas que habría sufrido el contigente invasor,

la baja moral de las tropas del Kremlin,

la subestimación de la capacidad bélica de Ucrania,

los problemas de lógística de las tropas rusas,

las dificultades para reponer el armamento inutilizado,

el bombardeo de civiles,

el fracaso de los corredores humanitarios.

Desde el inicio, el conflicto para el Pentágono, y para la OTAN, consiste en ahogar o asfixiar la invasión rusa y por ese motivo la concepción de la cobertura del conflicto es puntual y explícita: lo bélico. La teoría es que la economía de Rusia no puede funcionar un conflicto que se extienda mucho más. Lo acaba de repetir el Reino Unido en 'la mesa chica', para oponerse a la idea de Alemania, Francia, USA y Japón de comenzar a negociar. "Esperemos un poco más que Rusia no aguanta y Ucrania estará en mejor posición", dice Boris Johnson. Fue un periodista sensacionalista en The Telegraph y sigue creyendo que el Brexit fue una decisión acertada...

Para Urgente24 hay un problema con este enfoque: no contempla la 'guerra híbrida'. No entenderlo le provocó al Pentágono la derrota en Afganistán, donde los talibanes volvieron al poder en Kabul.

Un 'tip' que podrían plantear los periodistas acerca de la invasión rusa: en Siria los ex soviéticos aprendieron que los convoyes no deben ingresar a las localidades porque sus enemigos bloqueaban la columna golpeando al primer y al último, y el conjunto encajonado era sometido a una balacera mortal. Por lo tanto, en Ucrania los blindados no ingresan a las localidades.

El verdadero objetivo declarado por los rusos, los llamados 'nacionalistas' que han organizado batallones paramilitares, corrigieron su error inicial de atrincherarse en los suburbios, donde eran presa fácil, para ubicarse entre la población civil, tal como hace Ejército Islámico en Siria. Y por ese motivo sabotean los corredores humanitarios. Los rusos quieren que funcionen los corredores humanitarios para bombardear y su fracaso es que la mayoría no fueron habilitados.

Rusia avanzaría sobre Kiev. /Twitter/@JorgeArielVigo1 El mapa de Ucrania se remonta al inicio del conflicto cuando la hipótesis era que el objetivo de Moscú era Kiev.

Versión B

Es evidente que en Rusia no había consenso doméstico sobre la invasión porque, de lo contrario, no habrían dejado la mitad de sus reservas monetarias inmovilizadas en Occidente.

Pero vayamos a la cobertura de los medios de comunicación rusos: de un enfoque inicial similar al de la CNN -tanques, regimientos movilizados, misiles caídos- han cambiado a otro enroque del conflicto. Abundan los temas financieros.

¿Es porque le va mal en la guerra o porque han cambiado la estrategia del conflicto? ¿Está perdiendo Rusia o está ganando? ¿Qué sería ganar según su óptica y qué sería perde? Imposible saberlo hoy día. Pero hay indicios.

Rusia afirma que no le interesa dominar Ucrania -en los diálogos en Estambul, Turquía, Moscú informó que acepta que Ucrania ingrese a la Unión Europea a cambio de que no se afilie a la OTAN, tal como sucede con Austria- pero sí liberar el territorio original en disputa llamado Donbass, y que por ese motivo 'amagó' ir hasta Kiev: ¿mentira o verdad? Hoy día la disputa bélica consiste en si puede o no impedir que Ucrania permita reforzar y reabastecer el Donbass.

Lo cierto es que el foco cambió para Moscú porque así como los rusos 'se olvidaron' la mitad de las reservas de su banco central en Occidente, los de la Unión Europea 'se olvidaron' que el gas que necesitan viene de Rusia, país al que habían agredido con sanciones múltiples. ¿Creyeron que no les cortarían el gas?

Joe Biden sí había pensado en ese tema, tal como Donald Trump, en el inicio de su boicot al gasoducto desde Rusia a Alemania, Nord Stream 2: habría más mercado para el gas licuado estadounidense.

Un problema es que eso no es inmediato y la guerra está en curso.

Otro problema es la pésima relación entre el 'ambientalista' Biden y los 'contaminadores' del fracking.

De pronto, alguien en Moscú fue 'inspirado' y planteó la desdolarización como bandera. La 'idea brillante' fue obligar a las empresas de países 'no amigables' a pagar su gas en rublos, con cuentas bancarias en Gazprombank. El valor de una moneda es su demanda. Cuando más demanda ocurre de una moneda, mejora su paridad ante las otras monedas.

Vladímir Putin aceptó la idea y por ese motivo para la prensa rusa el tema ya no consiste en los misiles sobre Mariupol sino en que medio planeta Tierra (India y China) pagarían el gas en rublos, lo que le permite sostener el valor de su moneda -que ya regresó al nivel previo al conflicto- y potenciar la idea de la desdolarización, que es lo que realmente le importa a Putin y a Xi Jinping.

Desde Sun Tzu ('El Arte de la Guerra') a la fecha, los conflictos bélicos no suceden por el conflicto bélico en sí mismo sino para forzar determinada situación. Las guerras tienen objetivos. Las idea de los nómades que llegan para el saqueo no es de los países. Hoy la idea de Rusia y sus aliados consiste en que la guerra no está en Ucrania sino en el SWIFT, el sistema de pagos que domina las finanzas globales y que es en dólares. La idea es que si hubiese una red de pagos nominada en otras monedas, USA sufriría una derrota estrepitosa.

USA no está dispuesto en una derivación del conflicto en esa dirección. Es un tema muy delicado. El FMI ya advirtió que lo que viene puede pasar por ahí. Es un asunto de súper Seguridad Nacional en Washington DC. Sencillamente, 'no puede ocurrir'. Hay una tensión gigantesca donde hay poder de verdad en el mundo.

49251-dolar-hoy-la-cotizacion-libre-sube-a-217-y-la-brecha-cambiaria-se-estira-al-106.jpg Para Rusia es la verdadera guerra. Al menos habría que dar las 2 caras de la noticia.

El Nuevo Orden

Los gerentes de noticias deberían explicarle a la gente alguna vez que hay 2 guerras, no 1 sola, y que el conflicto en ciernes puede ser gigantesco más allá del Donestk. Lo que Rusia y otros están cuestionando es si el dólar estadounidense tiene que ser la moneda transaccional del planeta Tierra, o no.

El dólar, en especial desde que se eliminó su respaldo en oro, está apalancado en el petróleo y otros commodities. El poder de USA consiste en que controla los grandes mercados de commodities -desde Nueva York a Chicago- y las operaciones son en dólares estadounidenses.

El episodio en curso que se conoce como 'invasión a Ucrania' ha derivado en lo que se conoce como 'disputa por el Nuevo Orden Mundial'. En el medio está la gente que paga la energía a precio de bitcoin: el salario promedio de un español -la economía de España es del mismo tamaño que el PBI de Rusia, vale la pena señalar- es de 26.832 euros al año, es decir 2.236 euros al mes, pero está gastando más de 600 euros en energía hoy día. Ni hablar la inflación que esto provoca. Pregunten en Alemania, con la mayor inflación en 70 años.

Janis Kluge, investigador especializado en Eurasia de la Fundación Alemana de Ciencia y Política, explicó que el Presupuesto Nacional vigente en Rusia contempla un tipo de cambio dólar-rublo de 72, pero ahora el rublo ronda los 85. Sin embargo, aumentaron los precios del gas y el petróleo. Entonces, Moscú esperaba ingresos de 4.500 rublos por barril de petróleo, pero está obteniendo 7.000 rublos por barril.

Kluge dijo que casi la mitad del Presupuesto ruso se basa en transacciones con petróleo y gas. El Estado gana con los impuestos a la producción y los aranceles a la exportación (retenciones).

Según él, los ingresos del gas se disparan por el aumento de los precios al contado o spot. Por esto era importante tener contratos a largo plazo pero la Unión Europea se negó porque decía que no quería quedar sometida al gas ruso en el futuro, confiando en mecanismos de sustitución.

El inconveniente consiste en que el precio del gas en los mercados al contado se ha quintuplicado. Gazprom tendrá ingresos récord.

Según Kluge, hasta ahora, la operación en Ucrania no resultó muy onerosa para el Presupuesto ruso, por sobre las erogaciones convencionales de las fuerzas armadas.

En tanto, Gazprom ha bombeado a China más gas de los 61.000 millones de m3 anuales planificados, a través del gasoducto Power of Siberia. Las compras son de China National Petroleum Corporation (CNPC), y es verificable en los resultados del 1er. trimestre.

¿Cómo se muestra esto en la TV? Bueno, para eso le pagan un salario a cada gerente de noticias. Pero están perdiendo el fondo de la cuestión, están desinformando. Además, sería óptimo que abandonen el prurito heredado de los 'padres fundadores' de la tele argentina: la gente no es estúpida.

