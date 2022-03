Alimento: Los 9 peores errores que cometes al cocinar arroz

Creer que todos los tipos de arroz son iguales

Eat This, Not That, también dice que hay que tener en cuenta que diferentes recetas requieren variedades particulares de arroz. Por ejemplo:

Arborio es tradicional para el risotto, el arroz jazmín complementa los platos asiáticos y se prefiere el arroz de grano corto para el sushi.

Un consejo útil del sitio especializado: El arroz integral tiene una capa exterior de salvado, que necesita un poco más de líquido y tiempo para cocinarse correctamente.

Usar la cantidad incorrecta de agua

Este es un error muy frecuente. Pero, ¿Cuál es la proporción correcta de agua para cocinar arroz? Lo ideal es que lea las instrucciones, aunque puede servirle estos reglas básicas del sitio Larousse Cocina, dependiendo del tipo de arroz y la receta que quiere preparar:

Arroz de grano largo : necesita hasta el doble de agua, utiliza 2 tazas de agua por taza de arroz.

: necesita hasta el doble de agua, utiliza 2 tazas de agua por taza de arroz. Arroz de grano corto : el más común es el arbóreo. Calcula 3 tazas de líquido por taza de arroz.

: el más común es el arbóreo. Calcula 3 tazas de líquido por taza de arroz. Arroz glutinoso: se recomienda utilizar 1 taza de líquido por taza de arroz.

se recomienda utilizar 1 taza de líquido por taza de arroz. Arroz integral y salvaje: debes utilizar 3 tazas de líquido. Tarda mucho en cocinarse.

Remover demasiado

Probablemente, a todos nos ha pasado. Pero, el sitio Cocina y Vino advierte:

"Esto no se debe hacer ya que si se hace, inmediatamente se rompe la película de almidón que se forma en la superficie, y tu arroz no se cocinará bien".

Sin embargo, aclara que hay un punto en el que es recomendable remover, una sola vez: cuando el arroz se pone inicialmente en agua hirviendo.

Demasiado tiempo de cocción

Un arroz quemado o apelmazado probablemente tenga menos posibilidades de salvación.

"Para cocinar el arroz, es mejor quedarse algún minuto corto, y que el grano quede algo entero, que pasarlo de cocción. Si lo pasas, el grano se ablandará y se romperá", dice Cocina y Vino.

Lo ideal es hervir el agua, luego agregar el arroz, reducir el fuego a fuego lento, cerrar la tapa y cocer el arroz de grano redondo entre 15 y 17 minutos, recomiendan.

Cocinar a fuego fuerte

No importa si dispone de poco tiempo, cocinar el arroz a fuego fuerte todo el tiempo puede salir mal.

Según la revista Mía: "Lo ideal es que el líquido cueza en todo momento. Para ello es importante empezar a fuego algo más vivo y, transcurridos los 5 primeros minutos, bajar la intensidad de calor y cocinarlo a fuego medio - bajo".

Eso sí, es clave que el caldo hierva durante todo el proceso.

Olvidarse de la sal o condimentos

Hay muchas opciones para preparar arroz. Si bien puedes agregar solo agua y arroz a la olla, una manera de impulsar el sabor del arroz es condimentándolo. Y, a veces, nos acordamos en el último minuto.

El Chef Darin, consultado por Eat This, Not That, también recomienda revisar el pasillo de comestibles para encontrar alternativas al caldo o agua tradicional. "Puedes cambiar los ingredientes", dice.

No dejar reposar

Luego de cocinar el arroz, y tras apagar el fuego, es recomendable dejarlo reposar cinco minutos. ¿El motivo? La revista Mía explica:

Si lo dejas reposar los granos se soltarán y no quedarán apelmazados.

Además, dejar que el arroz descanse en la olla sin molestarlo, hace que la humedad se distribuya de manera uniforme a través de los granos.

Dejar el arroz a la intemperie

Las primeras horas luego de cocinar el arroz son muy importante. ¿Por qué? Esto es lo que explica Larousse Cocina:

El arroz tiene esporas resistentes al calor que se desarrollan en las primeras 72 horas si se almacena incorrectamente.

Y continúa:

"Las esporas de la bacteria Bacillus cereus crecen entre los 10 y 43 ºC y una vez que ya proliferaron, éstas liberan toxinas entre los 5 y 55 ºC, causando principalmente diarrea y vómito".

