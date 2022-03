La guerra por el gas: Europa acorralada por Rusia

Es fundamental recordar que Rusia provee un 40% del suministro de gas natural a todo el continente Europeo, y sabe perfectamente la ventaja que esta moneda de cambio puede brindar ante las amenazas de Europa. Catalogándose como “irremplazable para Europa” Rusia considera que seria un “suicidio” abandonar el abastecimiento del gas ruso.

Aun así, Peskov presentó una alternativa para Europa: cambiar el pago de euros a rublos, así ambos países obtendrán lo que quieren: Rusia los rublos, y Europa el gas.

“Nadie va a suministrar gas gratis. Simplemente no es posible. Solo se puede pagar en rublos... Las empresas deben comprender las condiciones cambiantes del mercado y la situación absolutamente diferente que ha surgido en el contexto de la guerra económica que se libra contra la Federación Rusa", enfatizó Peskov.

https://twitter.com/gmartinarg/status/1508892262008119297 Peskov: "Definitivamente ni vamos a hacer caridad con el gas a Europa Occidental. Si no pagan (en rublos) no hay gas" pic.twitter.com/qhLOWsPPwT — @gmartinarg (@gmartinarg) March 29, 2022

Los países occidentales liderados por USA han desplegado, como respuesta a la invasión, una serie de sanciones económicas hacia el Kremlin. Según este “bloque”, las sanciones han tenido buenos efectos, como haber aislado económicamente a Rusia. Aunque estos sean muy discutibles, ya que hay otros países, como China, India y Turquía, que se han negado a desplegar estas sanciones impuestas por USA, y que han servido de salvavidas a la economía rusa.

Según los cálculos de la base de datos global para el seguimiento de sanciones Castellum.AI, en total, hasta el momento se han impuesto casi 8.000 restricciones contra Rusia. Se introdujo aproximadamente el mismo número de restricciones contra Irán, Siria y Corea del Norte combinados.

Además, la imposición de estas sanciones a Rusia ha generado la suba de los precios mundiales del gas, el petróleo y la energía en general.

El aumento actual de los precios ya está afectando a las economías de EE. UU. y la UE, y el efecto es catastrófico. En Occidente, la reestructuración de la zona de confort ha comenzado de hecho a toda velocidad. Las facturas de electricidad, luz y calefacción se dispararon entre un 50 y un 300 %. El costo de la gasolina también está creciendo a un ritmo récord El aumento actual de los precios ya está afectando a las economías de EE. UU. y la UE, y el efecto es catastrófico. En Occidente, la reestructuración de la zona de confort ha comenzado de hecho a toda velocidad. Las facturas de electricidad, luz y calefacción se dispararon entre un 50 y un 300 %. El costo de la gasolina también está creciendo a un ritmo récord

dijo Nikolai Pereslavsky, empleado del Departamento de Investigación Económica y Financiera del Instituto CMS, en una entrevista con RT.

Sin embargo, Europa se encuentra cada vez más dividida respecto a esas sanciones, debido a que la disminución de la exportación energética de Rusia se traducirá en un descenso en la producción de todo tipo, y por ende, un golpe a la economía en general.

Horas contadas

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha puesto un ultimátum para el pago en rublos del suministro de gas ruso a los países de la Unión Europea hasta este jueves 31/03, a lo contrario, cortara definitivamente el suministro de gas, Aun con el “respiro” de permitir el pago en euros y su conversión a rublos, Rusia sostiene que "todas las modalidades se están desarrollando para que este sistema sea simple, comprensible y factible para compradores europeos e internacionales respetados".

Sin embargo, los países del G7 instaron a las empresas a no aceptar pagos en rublos y dijeron que la mayoría de los contratos de suministro estipulan euros o dólares. "Esa es una posición que compartimos", dijo el martes un portavoz de la Comisión Europea en una conferencia de prensa en Bruselas.

Inclusive, la Comisión Europea dijo la semana pasada que estaba evaluando escenarios que incluían una interrupción total del suministro de gas ruso el próximo invierno, como parte de su planificación de contingencia para crisis de suministro.

Pero Rusia, que pareciera tenerlo todo calculado, no se inmuto: la presidenta de la cámara alta del parlamento de Rusia, Valentina Matviyenko, dijo que Moscú estaba lista si Europa se negaba a comprar energía rusa y podía redirigir los suministros a los mercados asiáticos, entre otros, informó la agencia de noticias TASS.

En otras palabras, la UE quedaría como el principal afectado de dicha situación. Aunque USA ya ha establecido acuerdos con la Unión Europea para suministrarles gas, Rusia sabe que USA sólo puede cubrir un 10% del suministro originalmente brindado por el Kremlin.

Por ende, Europa se encuentra en el limbo una vez más.

Seguirle el juego a USA está siendo bastante dañino para la comunidad de Europa, pero el no hacerlo tampoco representa una opción: además de las claras diferencias ideológicas y la postura frente a la guerra contra Rusia, la UE no está en condiciones para no seguirle los pasos a USA. Europa no logra salir del limbo de dependencia a este país en el cual ha entrado ya hace más de un siglo, después de la 1ra Guerra Mundial.

Hoy más que nunca, la autonomía estratégica (y económica) tan ansiada por muchos líderes europeos se deberá posponer un rato más.

-----------------------------

