S.O.S.: Emmanuel Macron quiere hablar con Putin por el gas

Al mismo tiempo, destacó que las entregas continuarán de acuerdo con los contratos existentes, ya que Rusia valora su reputación.

El primer informe sobre la ejecución de la orden en el Kremlin se espera para el 31/03.

El ministro de Economía alemán, Robert Habeck, dijo que los países del G7 (USA, Reino Unido, Canadá, Japón, Alemania, Italia y Francia) no están de acuerdo con la demanda de Rusia de pagar el gas en rublos y consideran tal medida como un "incumplimiento unilateral de contratos". Alemania no menciona que en el G7 hay 4 países que no tienen nada que ver con el tema porque no compran gas ruso.

Sin embargo, la compra de gas por rublos es responsabilidad de las empresas privadas, no del Estado. Es lo que hace más grotesco todo este debate.

Técnicamente es posible pagar el gas en rublos, dijo Klaus Ernst, jefe del comité de Energía y Protección Climática del Bundestag.

La industria alemana Zukunft Gas admitió que estaban confundidos y no tenían idea de cuáles podrían ser las consecuencias del paso de Moscú para el comercio de combustible.

putin.jpg Vladímir Putin toma una medida de guerra contra países hostiles, ¿qué parte no entendió Emmanuel Macron?

Complicaciones

Al comentar sobre la declaración del ministro alemán, Ivan Abramov, vicepresidente del comité de política económica del Consejo de la Federación Rusa, señaló que la negativa "conducirá definitivamente al cese del suministro de gas".

Es más: según la agencia Kyodo, citando fuentes del Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón, los países del G7 pedirán a sus empresas que no acepten billetes en rublos por gas... pero creen que Rusia seguirá suministrándolo. La posición parece, cuanto menos, infantil, en un conflicto totalmente ridículo.

En concreto: es una guerra, y Rusia debe defender la estabilidad de su moneda cuando conoce que USA y sus aliados quieren la quiebra de la economía rusa para así ganar el conflicto. No se entiende el comentario de Habeck y menos la posición de Macron. ¿Es guerra cuando les conviene y no es guerra cuando no les conviene?

Macron visitó Moscú el 07/02 para conversar con Putin. Al día siguiente, el líder francés visitó Kiev, capital de Ucrania. Tras el diálogo en Moscú, Macron y Putin mantienen conversaciones telefónicas periódicas. La anterior conversación telefónica tuvo lugar el 22/03.

De los 500.000 millones de metros cúbicos consumidos por Europa de gas por año, los suministros rusos representan hasta el 45%. Esto debería haberlo contemplado la Unión Europea antes de declarar la guerra a Rusia así como Rusia debería haber contemplado que tenía la mitad de sus reservas monetarias fuera de su territorio antes de iniciar su invasión a Ucrania.

2 países de la UE -Finlandia y Bulgaria-, dependen al 100% de los suministros de Rusia.

En Alemania, el gas ruso representa el 61,9%.

Austria (70,1%), Grecia (96,4%), Letonia (76,5%), Eslovaquia (84,1%) también tienen volúmenes de consumo significativos.

Otros casos: Hungría (64,1%), Dinamarca (53,1%), Polonia (64,2%), República Checa (57,7%).

El canciller alemán, Olaf Scholz, insiste en que la mayoría de los contratos prevén el pago en euros, "y las empresas lo cumplirán de acuerdo con los acuerdos". Pero fueron firmados cuando no había guerra y menos sanciones comerciales de Alemania a Rusia. ¿Qué parte de la guerra no entendió Scholz?

El presidente francés, Macron, expresó una posición similar, y por eso quiere hablar con Putin.

El primer ministro italiano, Mario Draghi, señaló que el requisito de Putin no cumple con los términos de los contratos, pero que Europa no espera que Putin corte el gas: ¿un desafío, tal vez?

Pero totalmente diferente a Italia es la posición de Bélgica: Dado que el cambio en la moneda del contrato significa una revisión de los términos de todo el documento, algunos participantes del mercado pueden requerir un nuevo cálculo del costo de los suministros, dijo el 1er. ministro belga, Alexander De Croo.

En ese sentido, él señaló que la UE está explorando la posibilidad de limitar el volumen y el precio de las importaciones de combustible de Rusia.

Hasta ahora, de los países hostiles incluidos en la lista, solo Bulgaria está lista para cambiar gas por rublos. Sin embargo, Sophia aún no ha recibido tal solicitud porque no es considerado país hostil por Rusia.

La austriaca OMV, la italiana Eni y la polaca PGNiG también apelan a los términos de los contratos para liquidaciones en dólares y euros.

El ruso Peskov aclaró: "En nuestra situación, es difícilmente posible y difícilmente conveniente participar en la caridad paneuropea".

El Ministerio de Finanzas de Rusia espera que el cambio en la moneda de pago del gas ayude a aumentar el papel del rublo en los acuerdos internacionales.

Finanzas cuenta con el flujo ininterrumpido de ingresos por exportaciones y pagos de impuestos estables al presupuesto. El Estado ruso no espera una disminución en los ingresos por petróleo y gas.

Joe Biden 2.jpg ¿Cuál fue la hipótesis de conflicto de Joe Biden? ¿Había gas en la coyuntura europea en esa estrategia o todo era futuro?

Joe Biden

Estados Unidos se ofreció a ayudar a la UE en el suministro de energía. Sin embargo, Estados Unidos, incluso junto con Qatar, podrá cubrir solo 15.000 millones de m3. de gas para la UE.

El G7 le reclamó a los países de la OPEP que aumenten la producción.

Hasta ahora ni Emiratos Árabes Unidos ni Arabia Saudita aceptaron los reclamos de Joe Biden.

La Comisión Europea aprobó un plan para reducir las importaciones de energía de Rusia en 66% para diciembre de 2022.

Bruselas está evaluando el escenario de un cese completo de los suministros de gas de Rusia en invierno 2022/2023.

Sin embargo, por ahora, la UE no espera una disminución en los volúmenes de suministro.

El documento posterior a la cumbre de la UE incluyó solo un llamado a la Comisión Europea para que responda a los precios demasiado altos de la electricidad, y aumentar los incentivos para una transición hacia la energía verde.

Los líderes de los países de la UE proponen apoyar a los consumidores directos con la ayuda de pagos e incentivos fiscales o bien un precio máximo (Noruega se opone).

No parecen considerar que declararon la guerra a su proveedor de gas.

El presidente Joe Biden ha liderado una campaña antirrusa a gran escala con el fin de hundir la economía de Rusia.

Urgente24 siempre ha sostenido que el tema de fondo es el gas, y que USA quiere hace tiempo una porción del mercado europeo de gas, quitándoselo a Rusia. Así comenzó todo.

En una conferencia de prensa conjunta con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, los estadounidenses mencionaron una meta de 15.000 millones de metros cúbicos de gas natural licuado (GNL) adicional entregado a los mercados de la UE en 2022, con la esperanza de 50.000 millones de metros cúbicos más de GNL de EEUU anualmente hasta 2030.

Pero Rusia envía a la UE 155.000 millones de metros cúbicos al año.

Un alto funcionario estadounidense citado por Político indicó que la promesa de 15.000 millones de metros cúbicos para este año es en realidad un compromiso para tratar de convencer a las empresas en Asia o en otros lugares que esperaban cargamentos el próximo invierno que acepten enviarlos a Europa. Pero los ejecutivos de la industria del GNL que se reunieron en Texas a principios de marzo advirtieron que el clima jugaría un papel importante a la hora de determinar el destino de los cargamentos.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) señaló que el aumento de los flujos de GNL al bloque europeo significaría "mercados de GNL excepcionalmente ajustados y precios muy altos". Además, precisó que Europa podría obtener unos 20.000 millones de metros cúbicos de GNL adicionales en los mercados globales, con 10.000 millones de metros cúbicos más a través de gasoductos de Noruega y Azerbaiyán, en caso de que esos países acuerden aumentar la producción.

La AIE estima que incluso con considerables medidas de ajuste del cinturón para reducir la demanda y un rápido despliegue de energías renovables, lo mejor que podría aspirar la UE sería reducir la dependencia rusa del gas en 33% este año, aunque Bruselas espera una reducción de 66%.

El canciller alemán Scholz prometió: "Construiremos nuestras propias terminales de GNL mucho más rápido de lo que lo hemos hecho hasta ahora", mientras que Países Bajos firmó un contrato de 5 años para arrendar una terminal flotante de importación y almacenamiento de GNL para finales de 2022.

El Parlamento Europeo también votó para aprobar una lista de proyectos de energía transfronterizos para recibir permisos acelerados este mes, que incluyen 20 proyectos de gas desde terminales de importación hasta gasoductos.

La Comisión Europea también propuso una nueva regulación que exige la compra de gas para reforzar las existencias de almacenamiento cada verano para garantizar que se llenen al 90% antes de cada temporada de calefacción.

Serguéi Lavrov. Sergei Lavrov no quiere a Occidente en la mesa de Estambul.

Alto el fuego

Rusia está ansiosa por una solución diplomática al conflicto en Ucrania, pero no aceptará ninguna mediación occidental durante sus conversaciones con Kiev, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov.

“Estamos listos para darle una oportunidad a la diplomacia. Por eso aceptamos las conversaciones, que se reanudan en Estambul”, dijo Lavrov durante una videoconferencia con medios serbios. Las discusiones están programadas para continuar el martes 29/03.

El gobierno turco, que tiene buenos lazos tanto con Rusia como con Ucrania, se ha esforzado mucho para que las dos partes se sienten a la mesa de negociaciones, explicó Lavrov.

Sin embargo, no es necesario incluir a la UE ni a EE. UU., que apoyan a Kiev en el conflicto, en el proceso de paz, según el ministro ruso.

“Hay muchos ejemplos de ocasiones en que los logros de la diplomacia fueron destrozados por colegas occidentales. Ya no se puede confiar en ellos ”, opinó Lavrov.

“No me gustaría ver ninguna diplomacia itinerante de nuestros socios occidentales, porque ya han realizado su 'lanzamiento', en febrero de 2014 en Ucrania y en febrero de 2015 en Minsk", agregó.

En febrero de 2014, la UE se convirtió en garante de los acuerdos entre el entonces presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, y los manifestantes de Maidan en Kiev, recordó Lavrov. “Fue un pináculo de la diplomacia. Pero, a la mañana siguiente, la oposición escupió sobre esa diplomacia, y la UE se la tuvo que tragar”.

Yanukovich acabó siendo depuesto tras violentos enfrentamientos, y las nuevas autoridades ucranianas enviaron a sus militares a las regiones orientales de Donetsk y Lugansk, donde la mayoría de la población se había negado a reconocer el golpe en la capital, según Lavrov.

En septiembre de 2014 se alcanzó en la capital bielorrusa el acuerdo de Minsk I entre las repúblicas escindidas y Kiev, negociado por Ucrania, Rusia, Alemania y Francia en el denominado Formato Normandía. El acuerdo pedía a las dos partes que dejaran de pelear, organizaran intercambios de prisioneros, permitieran la entrega de ayuda humanitaria y retiraran el armamento pesado.

“La diplomacia alcanzó nuevas alturas en febrero de 2015, cuando los acuerdos que se firmaron en Minsk pusieron fin a la guerra en el este de Ucrania y abrieron el camino para restaurar la integridad territorial de Ucrania al otorgar un estatus especial al Donbass” , continuó el ministro.

El segundo acuerdo, Minsk II, introdujo otro alto el fuego y allanó el camino para la reforma política y administrativa en Ucrania, así como para la autonomía y las elecciones locales en las repúblicas de Donbass. Sin embargo, él dijo que los patrocinadores occidentales de Kiev no pudieron persuadir al gobierno ucraniano para que cumpliera sus promesas.

“La Unión Europea ha demostrado su incompetencia como organización capaz de cumplir con los acuerdos que se están alcanzando”, dijo Lavrov.

--------------------

