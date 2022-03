Ronaldo explotó contra la prensa: "El que manda soy yo"

CRISTIANORONALDOELQUEMANDASOYYOFOTO1.jpg Cristiano Ronaldo aclaró que será él mismo quien defina su futuro deportivo, molesto por la consulta sobre si Qatar 2022 sería su último Mundial. (Foto: AFP)

El portugués subrayó: “Si quiero jugar más, jugaré y si no, no juego. Muchos me hacen esta pregunta. Quién va a decidir mi futuro soy yo”.