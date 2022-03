Biden pide gasto militar récord financiado por más impuestos

El aumento solicitado es más del doble que el aumento del 1,6% que la administración buscaba para el gasto militar en el presupuesto del año pasado. La propuesta exige US$ 682 millones en fondos para ir a Ucrania para los esfuerzos para contrarrestar a Rusia y apuntalar sus intereses económicos y de seguridad.

El gasto militar propuesto por Biden sería el mayor de la historia, si se promulga, pero no sería el mayor aumento de un año en comparación con algunos años anteriores durante las guerras en Irak y Afganistán. Estados Unidos terminó su guerra de 20 años en Afganistán en agosto, pero ahora está trabajando para abordar la crisis en Europa.

Es probable que el gasto militar de EE. UU. también requiera inversiones adicionales a largo plazo, particularmente en la Marina, para mantenerse enfocado en China como la amenaza más grande y estratégica que enfrenta EE. UU. Los funcionarios dicen que las inversiones en misiles hipersónicos , aprendizaje automático, inteligencia artificial y otras capacidades militares son apropiadas para enfrentar a China requerirá miles de millones de dólares en nuevas inversiones a lo largo del tiempo.

Si bien los principales demócratas aplaudieron la solicitud de la administración Biden, algunos legisladores fueron críticos, incluido el senador Bernie Sanders, presidente del Comité de Presupuesto del Senado que se reúne con los demócratas.

En un momento en que ya estamos gastando más en el ejército que los siguientes 11 países combinados, no, no necesitamos un aumento masivo en el presupuesto de defensa

dijo Sanders.

El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, dijo que el aumento propuesto por la administración en la financiación militar era inadecuado porque no se mantiene al día con la tasa de inflación, que aumentó casi un 8% respecto al año anterior en febrero.

La Casa Blanca está tratando desesperadamente de llamar centrista a este presupuesto, pero no hay nada ni remotamente moderado en lo que contiene

dijo, señalando los aumentos de fondos para agencias no relacionadas con la defensa, como la Agencia de Protección Ambiental.

En una entrevista, la subsecretaria de Defensa Kathleen Hicks dijo que las suposiciones sobre la inflación podrían no ser precisas en los próximos meses.

Construimos este presupuesto sobre la mejor información de inflación absoluta que teníamos en el momento en que lo construimos a fines del 21

dijo, y agregó que se incorporaron algunas disposiciones en el presupuesto que lo harían “resistente a la inflación”.

El presupuesto del Joe Biden también busca más dinero para la aplicación de la ley. Propone US$17.4 mil millones para la aplicación de la ley en el Departamento de Justicia, incluidos US$1,7 mil millones para combatir el tráfico de armas y otros esfuerzos relacionados con las armas de fuego, y proporciona fondos para los alguaciles de EE. UU. y la Oficina Federal de Investigaciones para abordar los delitos violentos. También pide la financiación de 300 puestos adicionales de agentes de la patrulla fronteriza.

En general, la propuesta busca US$769 mil millones para gastos que no sean de defensa y el programa de atención médica en Asuntos de Veteranos en el año fiscal 2023, en comparación con los US$691 mil millones que promulgó el Congreso para esos artículos en el año en curso.

La administración pronostica una caída anual de aproximadamente el 50% en el déficit de EE. UU. durante el año fiscal 2022, a US$ 1,4 billones, a medida que disminuye el gasto en programas de ayuda de Covid-19 y una economía más fuerte genera más ingresos fiscales.

Los planes presupuestarios reducirían el déficit en más de US$1 billón en relación con el nivel en el que se encontraría durante una década con la ley actual. El presupuesto proyecta que la deuda en poder del público caería al 101,8% del PIB de EE. UU. en el año fiscal 2023, en comparación con el pronóstico de la Casa Blanca del 102,4% en el año en curso. Se espera que la deuda aumente en los años siguientes hasta el 106,7 % del PIB para 2032.

El presupuesto proyecta

incluso por sus propios números, que la deuda en poder del público, que históricamente se encuentra en un nivel alto en este momento cercano al 100%, seguirá creciendo

dijo William Hoagland, ex asistente de presupuesto del Congreso Republicano de alto nivel.

Joe Biden y otros importantes demócratas han hablado en las últimas semanas del trabajo del partido para reducir el déficit mientras buscan ganar el apoyo del senador Joe Manchin para su agenda económica estancada.