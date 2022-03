Biden, laboratorio biológico en Ucrania y la laptop maldita

Todo comenzó cuando a Hunter Biden, de 52 años, se le olvido de recuperar su computadora personal a un taller de reparación en el estado de Delaware, USA, en abril de 2019, y después de 1 año sin pasarla a buscar, la computadora pasó a posesión del servicio técnico, que la reparó y se la vendió al New York Post por una suma no revelada.

En dicha laptop se encontraban documentos y mails que comprueban la vinculación de Hunter biden con el laboratorio Metabiota, al cual prestó sumas millonarias para su desarrollo en investigación sobre virus pandémicos capaces de convertirse en armas biológicas.

Los archivos incluyen una gran cantidad de correos electrónicos, mensajes de texto y documentos financieros entre Hunter y socios comerciales que muestran, según el Post, cómo el hijo del presidente usó su influencia política en sus negocios en el extranjero, como Burisma, la empresa gasística ucraniana de cuya junta directiva formó parte (le pagaban más de 50.000 dólares al mes) o su vinculación con el magnate rumano Gabriel Popoviciu, condenado por soborno. También figuran archivos sobre supuesta evasión de impuestos y lavado de dinero.

El proyecto se convirtió en un problema de seguridad nacional para Ucrania cuando las fuerzas rusas invadieron el país el mes pasado.

Todo esto está siendo vinculado con el rol de USA en la guerra en Ucrania: teorías plantean que la determinación de USA en evitar que los rusos tomen posesión de dichos laboratorios se debe a que en realidad buscan proteger la “inversión” del hijo del presidente y también evitar que estos posibles armas biológicas caigan en manos de los rusos.

Cuando se le cuestionó a la Subsecretaria de Estado, Vicoria Nuland, sobre esta preocupación en la Casa Blanca, está respondió:

Ucrania tiene instalaciones de investigación biológica, de hecho ahora estamos bastante preocupados… Las tropas rusas… pueden estar tratando de hacerse con el control, por lo que estamos trabajando con los ucranianos sobre cómo pueden evitar que cualquiera de esos materiales de investigación caiga en manos de los rusos Ucrania tiene instalaciones de investigación biológica, de hecho ahora estamos bastante preocupados… Las tropas rusas… pueden estar tratando de hacerse con el control, por lo que estamos trabajando con los ucranianos sobre cómo pueden evitar que cualquiera de esos materiales de investigación caiga en manos de los rusos

“En el caso de que ocurra un incidente con armas biológicas o químicas o ataque dentro de Ucrania, 100% de los rusos están detrás de esto, no tengo ninguna duda” respondió Nuland con poca o ninguna vacilación. “Es una técnica rusa clásica culpar al otro tipo de lo que planean hacer ellos mismos”.

Por el otro lado, los rusos argumentan que esta medida fue hecha por parte de USA para generar pánico en Rusia ante la amenaza de que Ucrania posea armas biológicas, lo que a su vez conllevo a provocar al Kremlin a realizar un “ataque preventivo” invadiendo Ucrania.

Después de todo, las denuncias del Kremlin del financiamiento de USA a la producción de armas químicas y/o biológicas a Ucrania no eran falsas después de todo, ya que esos emails en la computadora de Hunter Biden lo confirman. Fake news no tan fake, aunque la misma Secretaría de Estado de USA lo haya desmentido.

image.png Copia del e-mail publicado por el Daily Mail que confirma la conexión de Hunter Biden con Metabiota.

“Negocios” turbulentos y más..

Además, la laptop de la discordia también se encontraba con miles de archivos muy comprometedores para Hunter Biden, como imágenes de él fumando crack, en estados deplorables y videos de él manteniendo relaciones sexuales con jóvenes de dudosa mayoría de edad, y en fiestas sexuales bajo el efecto del alcohol y las drogas.

En uno de los vídeos publicados por el Daily Mail, Hunter aparece en la cama con una prostituta a la que le confiesa que perdió otro portátil en una de sus juergas locas en Las Vegas en la que estuvo a punto de morir por sobredosis. Según Biden, "se lo robaron unos traficantes rusos".

image.png Par de imágenes de Hunter Biden bajo el efecto de las drogas encontradas en su laptop, entre las cuales también se encuentran videos sexuales.

En el video en cuestión, Hunter confiesa haber “perdido” una laptop más a la prostituta, que según él, fue víctima de una operación de inteligencia extranjera por parte de los rusos para robar información en contra de su padre, Joe Biden.

Me despierto y las únicas personas que están allí son Miguel, el tipo que corre frenéticamente recogiendo cosas, ok – y Miguel, y Pierce, este tipo, su amigo. Habían echado a todo el mundo. Y habían limpiado todo el lugar, ¿todo bien? Y se estaban preparando para irse, y me desperté. Y allí estaba esta rusa de 35 años, realmente agradable, pura, morena Me despierto y las únicas personas que están allí son Miguel, el tipo que corre frenéticamente recogiendo cosas, ok – y Miguel, y Pierce, este tipo, su amigo. Habían echado a todo el mundo. Y habían limpiado todo el lugar, ¿todo bien? Y se estaban preparando para irse, y me desperté. Y allí estaba esta rusa de 35 años, realmente agradable, pura, morena

Durante la grabación se observa que la mujer parece tomar de la mesa de noche una sustancia que podría ser droga, y consumirla.

Hunter dejó la cámara grabando mientras relataba una juerga en Las Vegas en la que pasó "18 días dando vueltas de suite en suite", con gastos de hasta 10.000 dólares por noche, según Daily Mail.

Las polémicas sin fin de la vida descontrolada del hijo de un presidente, sobre todo, del presidente de USA, puede inclusive “poner en peligro la seguridad nacional” como lo comentó en su momento la presentadora de Fox News, Laura Ingraham.

https://twitter.com/IngrahamAngle/status/1425783488096112643 New evidence that Hunter Biden is a risk to US security.https://t.co/rv8oR6ofKz — Laura Ingraham (@IngrahamAngle) August 12, 2021

Claramente, ser un factor tan débil en una posición de poder como en la que se encuentra Hunter Biden, sin dudas ha significado un peso enorme con el que Joe Biden ha tenido que acarrear, y lo seguirá haciendo, todo este tiempo.

Envuelto en escándalos de diversa índole, yendo desde evasión fiscal, corrupción, escándalos por drogadicción, infidelidades, y más, ahora se le agrega ser un vínculo directo en lo que en el momento actual donde se está desatando una guerra en Ucrania, las actividades del hijo del presidente de USA exponen no solo a su familia, si no al propio gobierno de USA. Determinar que sus acciones parten desde su posición es claro, pero lo que no será fácil es comprobar que sus acciones no siguen una bajada de línea desde el propio presidente de USA.

Un escándalo de tal magnitud podría tener repercusiones masivas en USA. Por ejemplo, hoy en día una encuesta de Rasmussen obtenida por The New York Post muestra que un 65% de los votantes cree que es "probable" que Joe Biden estuvo involucrado en los acuerdos comerciales en el extranjero de su hijo Hunter, y puede haberse beneficiado de ellos, y un 48% dice que la cuestión de la laptop de Hunter “es muy importante”.

En un contexto donde Joe Biden se encontraba ya entre las cuerdas y con muy bajo porcentaje en la opinión pública, con la inflación alta, el grave desempleo post pandemia, las deudas estudiantiles sin resolver y otros elementos que están minando su mandato a solo 1 año y 3 meses de su inicio, el destape de “la laptop maldita” de su hijo solo confirma que el panorama se ve cada vez más oscuro para las elecciones de medio termino de Noviembre de este año.

