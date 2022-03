Culebrón ucraniano de los Biden: Cuando NYT miente

Pero Shokin, en mayo de 2019, afirmó que fue despedido porque había estado investigando activamente a Burisma.

En julio de 2019, Trump ordenó la congelación de US$ 391 millones en ayuda militar a Ucrania, poco antes de que en una conversación telefónica con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, Trump le pidiera que iniciara una investigación sobre los Biden.

Durante 2019 y hasta 2020, los senadores republicanos Ron Johnson y Chuck Grassley investigaron la participación de Hunter Biden en Burisma, así como las acusaciones de que los demócratas se confabularon con el gobierno ucraniano para interferir en las elecciones de 2016.

El fiscal general de Ucrania, Yuriy Lutsenko, dijo en mayo de 2019 que Hunter Biden no había violado la ley ucraniana.

Trump tuiteó un informe de prensa sobre las investigaciones y luego afirmó que las denuncias de corrupción de los Biden serían un tema central de su campaña de campaña electoral.

El legislador ucraniano Andrii Derkach, socio de Rudy Giuliani con vínculos con la inteligencia rusa, publicó en mayo de 2020 supuestos fragmentos de grabaciones de Joe Biden hablando con el presidente ucraniano Petro Poroshenko durante los años que Hunter Biden trabajó para Burisma.

Las grabaciones, que no se verificaron como auténticas y parecían muy editadas, mostraban a Biden vinculando las garantías de préstamo para Ucrania con la destitución del fiscal general del país. Los voceros del Partido Demócrata dijeron que las grabaciones no proporcionaron evidencia para respaldar la teoría de conspiración en curso de que Biden quería que el fiscal fuera despedido para proteger a su hijo.

El Departamento del Tesoro sancionó a Derkach en septiembre de 2020, afirmando que "ha sido un agente ruso activo durante más de una década, manteniendo estrechas conexiones con los servicios de inteligencia rusos".

Pero 2 republicanos en un comité de investigación del Senado en 2020 afirmaron que la empresaria rusa Yelena Baturina, esposa del exalcalde de Moscú, Yury Luzhkov, transfirió US$ 3.5 millones en 2014 a una firma de inversión vinculada a Hunter Biden.

El informe citó documentos confidenciales no especificados. El abogado de Biden negó el informe pero en una conferencia de prensa, Trump afirmó que Biden recibió millones de dólares de la esposa del exalcalde.

The Wall Street Journal informó que Hunter Biden había brindado servicios legales y de consultoría que generaron ingresos obtenidos en el extranjero, citando un informe de los republicanos del Senado que afirmó que el magnate chino de la energía, Ye Jianming, estaba pagando por tales servicios.

The New York Times informó que, según personas familiarizadas con la investigación, los investigadores del FBI no habían podido establecer evidencia suficiente para una imputación sobre posibles delitos de lavado de dinero, incluso después de la incautación de una computadora portátil que supuestamente pertenecía a Biden.

Desde entonces ocurrió un debate sobre esa computadora y los correos electónicos de Hunter Biden. El diario New York Post lideró la ola informativa. En tanto, The New York Times devino en guardaespaldas de los Biden. También Twitter tuvo un desempeño nefasto.

La publicación del este artículo del Post en redes sociales fue censurado por Twitter, que más tarde bloqueó la cuenta del Post durante 7 días porque era “material hackeado” y que en Twitter esas cosas no se pueden publicar.

La verdad fue que Hunter Biden llevó esta computadora a un taller de reparación en el estado de Delaware en abril de 2019, y después de 1 año sin pasarla a buscar, la computadora pasó a posesión del servicio técnico, que la reparó y se la vendió al New York Post por una suma no revelada. Además, el Post les recomendó que enviaran una copia de todo al FBI.

El disco duro de la computadora portátil contenía una gran cantidad de correos electrónicos, mensajes de texto, fotos y documentos financieros de Hunter Biden, su familia (incluido Joe Biden) y sus socios comerciales, incluidos varios oligarcas rusos.

Parte de la correspondencia es entre Hunter Biden y Devon Archer, un empresario que había servido con el hijo del Presidente en el directorio de la ucraniana Burisma.

Archer, quien fue sentenciado en 2022 por otro caso de fraude financiero no relacionado con los Biden, ha “cooperado completamente” con los agentes federales en su investigación sobre Hunter Biden, informó el Post.

En el interín, Trump perdió, Biden llegó a la Casa Blanca y se conoció una investigación de los peritos certificando que esa computadora en cuestión era de Hunter Biden y no había sido alterada.

El exfiscal general de Estados Unidos, Bill Barr, acusó al presidente Biden de haber “mentido al pueblo estadounidense” durante un debate presidencial cuando calificó la información del New York Post acerca de los correos electrónicos de su hijo Hunter Biden como “una mentira rusa”.

Durante una aparición en Fox News, Barr dijo: “Quedé muy perturbado durante el debate cuando el candidato Biden mintió al pueblo estadounidense sobre la computadora portátil. Él sugirió que se trataba de desinformación rusa y señaló que la carta escrita por algunas personas de inteligencia no tenía fundamento y era una mentira. Y me sorprendió eso”.

Acusación

New York Post y The Wall Street Journal son diarios controlados por News Corp., de Rupert Murdoch, al igual que Fox News. El siguiente texto fue difundido por The Wall Street Journal reivindicando el rol de New York Post y cuestionando la actuación del The New York Times en el escándalo:

Hable acerca de enterrar el plomo, durante 17 meses. The New York Times finalmente reconoció que los negocios de Hunter Biden son noticias legítimas. Disculpa implícita aceptada.

The Times apareció esta semana con una historia sobre los "asuntos fiscales" del hijo del Presidente, incluida esta joya en el párrafo 24: "The New York Times obtuvo esos correos electrónicos de un caché de archivos que parece provenir de un computadora portátil abandonada por el Sr. Biden en un taller de reparación de Delaware. El correo electrónico y otros en el caché fueron autenticados por personas familiarizadas con ellos y con la investigación”.

No dice "Esta admisión se produce 6 meses después de que un escritor de Politico publicara un libro que también confirmó que los correos electrónicos de la computadora portátil eran auténticos". Pero la primicia original pertenecía al New York Post, que publicó la historia de la computadora portátil en octubre de 2020, solo para encontrarse con un muro mediático de negación y distorsión.

En lugar de intentar confirmar los correos electrónicos, casi todos los medios en ese momento ignoraron la historia o la 'verificaron' como falsa. Esta contribución en especie al candidato Joe Biden fue aún más notoria dada otra evidencia que respalda la primicia del Post. Ni Hunter Biden ni la campaña de Biden negaron que la computadora portátil fuera de Hunter. Y el ex socio comercial de Hunter, Tony Bobulinski, hizo públicos los documentos que respaldan algunos de los contenidos de la computadora portátil.

La manada de conformistas de los medios también se hizo eco de las especulaciones de los "funcionarios de inteligencia" obviamente partidistas. Unos 50 de estos funcionarios, encabezados por los antiguos espías de Barack Obama, James Clapper y John Brennan, hicieron circular una declaración en la que vendían la 'línea rusa de desinformación', incluso cuando admitieron que no tenían pruebas.

Este resultado fue un apagón de las noticias sobre Hunter, excepto en unos pocos lugares, incluidas estas páginas. Twitter bloqueó la cuenta del Post durante casi dos semanas y Facebook usó algoritmos para anular la historia. Esto privó a los votantes de la información que podrían haber querido saber antes del día de las elecciones.

Hay más para que nuestros sabuesos de los medios renacidos investiguen. El Sr. Bobulinski proporcionó a estas páginas documentos que mostraban que Hunter buscaba usar el nombre de Biden para beneficiarse de un acuerdo comercial con una empresa con sede en Shanghái vinculada al gobierno chino.

Un correo electrónico de "expectativas" de mayo de 2017 del asociado de Hunter, James Gilliar, muestra que Hunter recibió el 20% de las acciones de la empresa, con otro "10 en manos de H para el tipo grande". El Sr. Bobulinski dice que el “tipo grande” es Joe Biden. Hasta el día de hoy, los Biden no han tenido que explicar su acuerdo comercial.

Los correos electrónicos dejan en claro que Hunter estaba sacando provecho del nombre de Biden, incluso como miembro de la junta de Burisma, una compañía de gas ucraniana. Ese tráfico de influencias era una responsabilidad política potencial para Biden, razón por la cual los hechos merecían ser ventilados antes de las elecciones. Todavía son relevantes, especialmente con las relaciones entre Estados Unidos y China tan tensas.

The New York Times ganó un premio Pulitzer por impulsar la narrativa de la colusión de Rusia, que resultó ser mucho ruido y pocas nueces. El New York Post merece un Pulitzer pero, probablemente, tendrá que conformarse con una merecida reivindicación.

