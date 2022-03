Alberto no puede romper. No es Néstor Kirchner en 2005 cuando se enfrentó a Eduardo Duhalde. Kirchner estaba montando en una enorme popularidad y en una recuperación de la economía. Alberto está montado en la impopularidad y en la alta inflación. No están dadas las condiciones para que rompa. Sin el apoyo kirchnerista, el Gobierno se cae Alberto no puede romper. No es Néstor Kirchner en 2005 cuando se enfrentó a Eduardo Duhalde. Kirchner estaba montando en una enorme popularidad y en una recuperación de la economía. Alberto está montado en la impopularidad y en la alta inflación. No están dadas las condiciones para que rompa. Sin el apoyo kirchnerista, el Gobierno se cae