Fabián Doman pidió la renuncia de Hugo Moyano

Del otro lado, la resistencia de Gastón 'Chila' Gómez -figura del partido- fue una de las claves para el triunfo racinguista. El arquero, sostuvo a los de Gago en varias ocasiones de gol creadas por el local.

Sobre el final, -otra- desconcentración le costó los tres puntos a Independiente. El lateral izquierdo Gonzalo Piovi envió una pelota cruzada para el otro lateral, Facundo Mura, quien le sirvió la pelota a Enzo Copetti, quien definió como debía y mandó la pelota al fondo del arco de Sebastián Sosa.

image.png Enzo Copetti anotó un golazo y definió el partido en el clásico Independiente-Racing.

Fabián Doman

En Avellaneda, las elecciones están suspendidas hasta nuevo aviso por la impugnación de la lista "Unidad Independiente", agrupación de Fabián Doman, Néstor Grindetti y Juan Marconi.

Sin embargo, la riña entre Doman y Moyano nunca terminó y, post derrota ante Racing, su lista pidió la renuncia del oficialismo.

Resultan inaceptables e intolerables las agresiones físicas y verbales que vienen recibiendo los socios y los hinchas por parte de Hugo Moyano, de Yoyo Maldonado y de otros miembros de la CD, se manejan del mismo modo que el sindicato. No entendieron que el club no es de ellos, sino de los socios, afirma el comunicado

"Queremos ir a fondo contra la corrupción en el club y, si es necesario, iremos a la Justicia para que todo sea investigado".

Además, la oposición exigió: "Dejen de jugar con la pasión de los socios que, todavía, no pudieron elegir democráticamente a la Comisión Directiva y sufren a un gobierno sindical de transición".

image.png Fabián Doman exigió la renuncia de Hugo Moyano mediante un comunicado.

"No se sabe cuál es la deuda del club. Nunca presentaron un plan para levantar las inhibiciones. Regalaron grandes jugadores como Alan Velasco, Fabricio Bustos y Silvio Romero. No se preocuparon por reclamar una suma millonaria a la firma OCA y hasta 'desapareció' el 50% de Figal por un error de tipeo", describe uno de los párrafos de la notificación.

Vale recordar, que la semana pasada la Cámara de La Plata, reafirmó la decisión de la Junta Electoral de Independiente de no habilitar a la lista de Fabián Doman, Néstor Grindetti y Juan Marconi para la presentación en las próximas elecciones del club 'Rojo'.

https://twitter.com/fabdoman/status/1505698030351273984 ELECCIONES YA!

Y que renuncien y dejen sus lugares inmediatamente Hugo Moyano y Yoyo Maldonado. No le sigan haciendo más daño a @Independiente https://t.co/gotQ4lLlXc — fabdoman (@fabdoman) March 21, 2022