¿Ganó Moyano? Fabián Doman explotó contra la Justicia

El escándalo por las elecciones de Independiente, comenzó el 15 de diciembre de 2021, cuando la Justicia decidió suspender las elecciones programadas para el 19 de ese mes, y luego de que la Junta Electoral de Independiente determinara la presencia de irregularidades en el armado de la lista del propio Doman.

Y además, el candidato opositor, le pegó a Hugo Moyano:

Es muy difícil dar un fallo en contra de Hugo Moyano. Pelear contra Moyano no es ni duro ni complejo, es solitario. Nosotros creemos que vamos a ser habilitados, pero si no estamos nosotros, la gente no va a tener opción, sostuvo. Es muy difícil dar un fallo en contra de Hugo Moyano. Pelear contra Moyano no es ni duro ni complejo, es solitario. Nosotros creemos que vamos a ser habilitados, pero si no estamos nosotros, la gente no va a tener opción, sostuvo.

En su cuenta de Twitter, Doman realizó su descargo por la situación.

https://twitter.com/fabdoman/status/1503800514517032969 moyanismo impedir que Unidad Independiente participe de las elecciones del club.

Nada tiene esto que ver este hecho,vinculado al poder político, con el expediente que se tramita en la justicia de Avellaneda-Lanús donde es el mes de diciembre se dictó una cautelar postergando las — fabdoman (@fabdoman) March 15, 2022

Hugo Moyano

El presidente de Independiente tomó contacto con la prensa y tocó algunos puntos actuales.

"La justicia determinará las elecciones. La oposición produjo este hecho por no haber presentado la documentación que corresponde”, comentó en primer lugar.

Hemos hablado con la oposición y les dijimos que son los responsables de que no haya elecciones. No es culpa nuestra que no hayan entregado los papeles, soltó Moyano Hemos hablado con la oposición y les dijimos que son los responsables de que no haya elecciones. No es culpa nuestra que no hayan entregado los papeles, soltó Moyano

Sobre la llegada del nuevo DT del 'Rojo', dijo: "Eduardo Domínguez está reconstruyendo. Tenemos confianza".

image.png Hugo Moyano culpabilizó a Fabián Doman por "no presentar los papeles".

"Nos tenemos que recuperar de cara al clásico. Siempre los clásicos son diferentes y confiamos en los jugadores", manifestó, de cara al encuentro del próximo sábado (19/3) ante Racing.

A este punto, Hugo Moyano seguirá perpetuándose en el poder e Independiente quedará sin elecciones por un tiempo más...

Más noticias en Urgente24

Alberto, Massa y una definición de Domingo Cavallo

Santiago Cafiero superó a Carlos Tévez y Twitter explotó

Los 2 combates de Alberto Fernández: reelección e inflación

Mira esta solución rápida para regular tu azúcar en sangre

Estos son los 7 superalimentos infaltables para adelgazar

Esta es la imagen más clara jamás tomada por un telescopio desde el espacio