Santiago Cafiero superó a Carlos Tévez y Twitter explotó

https://twitter.com/SantiagoCafiero/status/1504084897727721473 Día Nacional de la Argentina en la #ExpoDubai



500.000 personas visitaron nuestro pabellón, que es espacio para reuniones de trabajo, firma de acuerdos para nuevas inversiones, visitas internacionales y presentaciones culturales. Un mundo de oportunidades para nuestro país. pic.twitter.com/jqtp8uYZDP — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) March 16, 2022

El video donde se lo ve a Cafiero hablando con un inglés muy particular, no tardó en recibir reacciones de los internautas, que entre otras cosas y agravios, cuestionaron al Gobierno por la calidad y preparación de sus funcionarios, recordando que el antiguo Canciller, Felipe Solá, ni siquiera habla inglés fluido.

"Carlos Tévez habla mejor...", fue otro de los mensajes que se repitió entre las cientos de críticas.

"Lo peor es que debe hablar inglés 100 veces mejor que su antecesor... Bueno, Felipe Solá no hablaba nada, así que la tendencia es buena... Son vagos y descarados este sujeto en particular tuvo las condiciones para estudiar lo que quisiera con comodidad. No le da ni un poco de vergüenza porque no sabes qué es... Basta de demostrar que están en contra de la meritocracia. Ya entendimos", se leyeron en las redes sociales tras la publicación del video.

Mirá el video a continuación:

