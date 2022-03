Cuál será el resultado es lo que no se puede anticipar. No se trata de políticas innovadoras, sino algunas repetidas que no han modificado sustancialmente hasta aquí el piso de la inflación, que se mantiene en el 4% con la amenaza de atravesarlo largamente en los meses que siguen.

No faltan quienes vean en esta "guerra" no más que una escenificación. Otra más. Mostrar que se está haciendo algo, más allá de que no se puedan conseguir resultados palpables. Puro escepticismo.

Después de todo, la inflación, por su efecto licuador en el gasto, se convierte en una arma fundamental en otra "guerra" que se propuso el Gobierno: la de reducir el déficit como parte de un acuerdo con el FMI.

