“Es un momento muy malo, el Gobierno tiene que ir revisando situación por situación”, agregó.

Además, Aníbal Fernández planteó otras cuestiones que inciden sobre los precios, como “la pésima situación del mundo con la guerra” y el valor de los commodities. “Esto hace que forzosamente todos estemos revisando cuál es la mejor forma de atacar los problemas y supongo que eso es lo que el Presidente quiso decir”, comentó, intentando traducir la polémica frase de Alberto Fernández.

Por último el ministro -que aseguró que “jamás jugaría en contra de una decisión del Presidente”- también criticó a la gestión macrista por el manejo de los precios. “Veníamos con 50% de inflación en los últimos años, cuando nos decían que resolver ese tema era de cinco minutos y, si no, los que fracasaban eran ellos porque no habían hecho las cosas bien. No hicieron las cosas bien: inflación superlativa, macrodevaluaciones, fuga de capitales... Situaciones absolutamente contrarias a cuidar el bolsillo”, describió Aníbal Fernández.

Y planteó: “Salir de ese atolladero no es para nada fácil y todos los esfuerzos se han puesto en encontrar una alternativa por la vía que corresponda para que eso resuelva”.

-----------

Otras notas en Urgente24:

Aerolíneas Argentinas quebrada, sin apoyo y JxC presionando

La gran estafa: El "cachetazo" TT a Florencio Randazzo

Intenso terremoto a 11 años del tsunami en Japón y el desastre nuclear

Denuncian "ataque terrorífico" contra civiles en Chernihiv

Gripe A: Suben los casos en PBA y preparan la vacunación