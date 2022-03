La gran estafa: El "cachetazo" TT a Florencio Randazzo

Este martes, luego de que el Indec informara que la inflación de febrero fue 4,7% y que acumuló 52,3% en los últimos 12 meses, el diputado nacional Florencio Randazzo estuvo en el programa de Viviana Canosa, donde criticó la inflación: "es un problema grave que viene persistiendo en la Argentina, y sin embargo no hay ninguna decisión de corregirlo", criticó el ex ministro del Interior que señaló la "inoperancia" y la "falta de gestión" del Poder Ejecutivo: "Está lleno de charlatanes, no pueden explicar ningún acierto".