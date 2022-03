126% después (Día 829), Alberto Fernández es el Rey del Meme

¿Qué cree la opinión pública?

Que Fernández culpará, tal como siempre, a los llamados especuladores, o sea que él no irá contra la causa real de la inflación que es el déficit fiscal monetizado imprimiendo pesos.

En general se cree que Fernández empieza el viernes su guerra privada contra la inflación... para que le dure hasta el lunes (sábado y domingo no podría ganarla, afirman en un tuit).

La inflación es generadora de pobreza. Fernández hoy día tiene

41% de pobres,

60% de chicos pobres,

54% de inflación interanaual,

Jubilación de US$ 160 mensuales (tipo de cambio irreal),

8% de desempleo, y

récord de emigrantes.

Y lo cierto es que seguiremos con una inflación altísima en tanto y en cuanto el presidente del BCRA, Miguel Ángel Pesce, crea que hay un problema con la demanda de dólares y no con la oferta de pesos.

https://twitter.com/natymotyl/status/1503714132868186114 Vamos a seguir con una inflación altísima en tanto y en cuanto el presidente del BCRA crea que hay un problema con la demanda de dólares y no con la oferta de pesos. pic.twitter.com/C4ZzJ4FJ5h — Natalia Motyl (@natymotyl) March 15, 2022

Equivocado

El Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano insistió en que las apreciaciones del presidente Alberto Fernández acerca de que “el viernes (18/03) empieza la guerra contra la inflación” y de que se propone “terminar con los especuladores” parten de un diagnóstico equivocado.

“El Presidente adhiere a la explicación monocausal preferida por algunos sectores del oficialismo: la inflación sólo la generan los formadores de precios monopólicos. Incurre aquí en un error conceptual, confundiendo precios altos con alza de precios”, explica Víctor Beker, director del CENE.

“La concentración de la oferta puede explicar precios elevados, pero no precios en alza continua. No se entiende por qué el monopolista no utilizaría su poder de mercado para fijar de una vez el mayor precio posible y no en cuotas, como parece sostener la teoría comentada”, subraya el economista.

“Tampoco se entiende, si la causa fuera la concentración económica, por qué en 2004 la inflación fue de apenas un 4,4%. ¿Aumentó la concentración en los años posteriores? ¿O por qué países como Brasil, Uruguay o Chile, con niveles de concentración iguales o mayores que el de Argentina, tienen tasas de inflación notoriamente inferiores?”, continúa.

Beker:

Identificar la enfermedad es un primer paso. El segundo es tener un buen diagnóstico. Y el tercero, elegir la medicación correcta para combatirla. La inflación no tiene una sola causa y peor aún es atribuirla a una falsa causa. Identificar la enfermedad es un primer paso. El segundo es tener un buen diagnóstico. Y el tercero, elegir la medicación correcta para combatirla. La inflación no tiene una sola causa y peor aún es atribuirla a una falsa causa.

“Se trata de un fenómeno multicausal y, por ello, el éxito de cualquier estrategia antiinflacionaria que se encare requiere de un enfoque integral capaz de atacar al conjunto de los factores inflacionarios. La clave reside en atacar este flagelo con un conjunto coordinado de medidas monetarias, fiscales y cambiarias, y contar con la voluntad política de llevarlo a cabo”, completa el director del CENE.

https://twitter.com/Memesterio_/status/1503762957552955397 En 3 horas sale el dato de inflación de febrero 2021.



La presidencia de Alberto Fernández es la más inflacionaria desde el fin de la hiperinflación de 1991.



El REM espera 3,9% para febrero y, en caso de cumplirse, Alberto acumulará una inflación de 126% en 27 meses de mandato. pic.twitter.com/fEHAMDZpDF — Sr. Ministro (@Memesterio_) March 15, 2022

https://twitter.com/JaviGarcia_Ok/status/1503766006266834945 Alberto anunció que el viernes empieza la guerra contra la inflación. Es lógico, entre cumpleaños, embarazos y tertulias no había tenido tiempo aún para hacerlo. — Javier Garcia (@JaviGarcia_Ok) March 15, 2022

https://twitter.com/javierlanari/status/1503761729028775940 Alberto promete que "el viernes empieza la guerra contra la inflación". No entiendo la fecha que pone. Por qué no hoy? Por qué no el 10 de diciembre de 2019? Se acordó tarde... — Javier Lanari (@javierlanari) March 15, 2022

https://twitter.com/LaCosmoRevista/status/1503757030632349701 [ULTIMATUM] Alberto Fernández aseguró que "el viernes va a empezar la guerra contra la inflación" y les dio 72 horas a las empresas para que reconsideren su actitud o bien se apuren a aumentar precios. pic.twitter.com/tRCfczYJLe — La Cosmo (@LaCosmoRevista) March 15, 2022

https://twitter.com/DiPace4/status/1503739699717935123 #Inflacion Interanual Febrero 2022



Top 10 Consumo Masivo



Vino 122%

Mayonesa 116%

Dulce de Leche 86,3%

Máquina Afeitar 82,5%

Mermeladas 77,9%

Jabón Tocador 76,6%

Cereales 75,8%

Pan Molde 68,8%

Conservas 67,9%

Carne 66 %



Fuente: Focus Market — Damián Di Pace (@DiPace4) March 15, 2022

https://twitter.com/emanuel_leoz/status/1503772408687255554 Si la guerra contra la inflación va a ser Mayra Mendoza controlando precios con un iPhone 13 pro max ahorrennos la boludeada pic.twitter.com/5gxxgD9jEl — Ema Leoz (@emanuel_leoz) March 15, 2022

https://twitter.com/PeresLerea/status/1503775717678620677 Arranca la guerra contra la inflación pic.twitter.com/GyEKJyXDAs — CaptainAyub (@PeresLerea) March 15, 2022

https://twitter.com/antonio_vgc/status/1503667417905606659 El petróleo lleva bajando una semana y los precios en las gasolineras siguen subiendo o manteniéndose en récord.

¿Entiendes que la inflación la están provocando los gobiernos y su Agenda o aún no lo has pillado? pic.twitter.com/uA7m8tDibI — Mr.V (@antonio_vgc) March 15, 2022

https://twitter.com/EduInversor/status/1503775984390131713 Todas las caras de la guerra.



Contra la inflación / Contra Rusia pic.twitter.com/y0ZJ9ERD2e — Educando al Inversor (@EduInversor) March 15, 2022

https://twitter.com/luisrodriguezrm/status/1503774235101126661 "El viernes empieza la guerra contra la inflación"



(El verdulero de La Matanza) pic.twitter.com/SxhfZZizDT — Luis Rodríguez (@luisrodriguezrm) March 15, 2022

-----------------

Más notas de Urgente24

Crece la tensión entre Israel e Irán

Video de Roscosmos encendió alarma; para la NASA, tudo legal

Estas son las 5 señales que envía un intestino descompensado

Otro escándalo en la TV Pública por Cocineros Argentinos

Exclusivo: Plan Semanal Hipocalórico - Día 1