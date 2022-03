Inflación de febrero fuerza medidas que simulen preocupación

Técnicamente no es un alza en retenciones y se hace por decreto. Por ahora no hay cómo provocar el alza en las retenciones al trigo y al maíz, del 12% al 15%: la vigencia de la Ley de Emergencia Económica, que le concedía al Ejecutivo la potestad de hacerlo sin pasar por el Congreso, no fue renovada porque se rechazó el proyecto de Presupuesto 2021, y el FdT no tiene los votos suficientes para un proyecto de ley sobre el tema.