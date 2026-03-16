Números en rojo: Otro dato que hunde a Javier Milei

Los alimentos no paran de subir

De acuerdo al relevamiento del IPEC, 41 de los 48 productos que integran la canasta de alimentos, bebidas y artículos de limpieza registraron aumentos durante febrero en comparación con el mes anterior.

En tanto, las mayores subas se dieron en cortes de carne. Entre ellos:

* Carne picada especial: +9,7%

* Asado: +8,9%

* Nalga: +8,6%

* Cuadril: +7,7%

* Pollo entero: +7,7%

A su vez, hubo crecimientos en varios productos lácteos y derivados. El queso crema subió 4,7%, el yogur firme 6,3% y la leche en sachet 1,9%.

Por su parte, otro de los rubros con fuerte impacto fue vivienda y servicios básicos, que registró un salto del 5% durante febrero. Aunque su peso en el índice general es menor que el de los alimentos, su incremento contribuyó a la aceleración del costo de vida en la provincia.

Algunos productos bajaron de precio

De manera contraria, el escrito también detectó algunas bajas puntuales en frutas y verduras. Entre las principales caídas sobresalen:

* Tomate redondo: -15%

* Banana: -9,3%

* Manzana deliciosa: -6,6%

* Jamón cocido: -2,1%

* Yerba: -0,7%

Pese a ello, el comportamiento general de los precios expone que los productos de consumo cotidiano siguen ajustándose, repercutiendo de manera directa en el presupuesto de los hogares santafesinos.

Santa Fe sigue los pasos del gobierno de Javier Milei

Hoy el INDEC releva importes en todo el país mediante una muestra en cada aglomerado urbano y el trabajo operativo de relevamiento en campo y carga en sistema lo hacen los Institutos o Direcciones Provinciales de Estadística y Censos de cada provincia.

En base a esos datos se elaboran varios indicadores, el principal es el Índice de Precios al Consumidor (IPC) pero también se calcula la canasta básica alimentaria (CBA) y la canasta básica total (CBT), que es un insumo para obtener datos de pobreza e indigencia.

En Santa Fe, el IPEC realiza relevamiento propio de precios y con eso hace un cálculo autónomo del IPC provincial con software provincial, aunque la canasta es la misma que utiliza el organismo nacional.

Ni erróneo, ni manipulado, sólo un termómetro desactualizado que tal como está no termina de medir la verdadera fiebre.

image Aunque los hábitos de consumo se fueron modificando vertiginosamente, las provincias eligieron depositar en el INDEC la responsabilidad de definir la canasta bajo la cual se pondera el IPC y la adoptaron como propia para sus índices provinciales.

Más contenidos en Urgente24

Carlos Presti, general con 4 soles y pocas luces

La mora no encuentra techo y ya preocupa a todo el sistema

Acá lo que molesta es que la gente se quiera

La traición de Martín Varsavsky se asoma a los 50 años de la tragedia

Yassine Bounou confirmó su decisión ante una oferta de River: "Quiero..."