SANTA FE. La Provincia dio a conocer un nuevo dato que hunde a Javier Milei. Según lo informado por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC), la inflación fue del 2,7% en febrero. El registro marcó una leve aceleración respecto de enero, cuando el índice había sido del 2,6%.
FEBRERO
Números en rojo: Otro dato que hunde a Javier Milei
La inflación de Santa Fe fue del 2,7% en febrero y continúa debilitando el relato del gobierno de Javier Milei. Los alimentos siguen en alza.
A partir de este porcentaje, el territorio liderado por Maximiliano Pullaro acumula una inflación del 5,4% en los primeros dos meses de 2026, mientras que la variación interanual alcanzó el 32,6% en los últimos doce meses.
El documento del organismo provincial volvió a dar cuenta que los alimentos y los servicios básicos continúan presionando sobre el costo de vida. Es decir, impactan de manera directa en los bolsillos de las familias como en el nivel de consumo.
Inflación en alza y proyecciones a futuro
Al respecto, Cristian Villa, presidente de la Cámara Santafesina de Distribuidores y Mayoristas, aseguró que marzo está siendo un mes de ajustes marcados en productos esenciales, impulsados por costos de producción reales y no por especulación.
Para la Cámara de Mayoristas, los próximos 60 días serán críticos. Villa estima que la inflación en alimentos y bebidas se mantendrá en un piso de entre el 2% y el 3% mensual, descartando por el momento que los precios bajen de ese umbral debido a la presión de los costos energéticos y logísticos (combustibles).
Los alimentos no paran de subir
De acuerdo al relevamiento del IPEC, 41 de los 48 productos que integran la canasta de alimentos, bebidas y artículos de limpieza registraron aumentos durante febrero en comparación con el mes anterior.
En tanto, las mayores subas se dieron en cortes de carne. Entre ellos:
* Carne picada especial: +9,7%
* Asado: +8,9%
* Nalga: +8,6%
* Cuadril: +7,7%
* Pollo entero: +7,7%
A su vez, hubo crecimientos en varios productos lácteos y derivados. El queso crema subió 4,7%, el yogur firme 6,3% y la leche en sachet 1,9%.
Por su parte, otro de los rubros con fuerte impacto fue vivienda y servicios básicos, que registró un salto del 5% durante febrero. Aunque su peso en el índice general es menor que el de los alimentos, su incremento contribuyó a la aceleración del costo de vida en la provincia.
Algunos productos bajaron de precio
De manera contraria, el escrito también detectó algunas bajas puntuales en frutas y verduras. Entre las principales caídas sobresalen:
* Tomate redondo: -15%
* Banana: -9,3%
* Manzana deliciosa: -6,6%
* Jamón cocido: -2,1%
* Yerba: -0,7%
Pese a ello, el comportamiento general de los precios expone que los productos de consumo cotidiano siguen ajustándose, repercutiendo de manera directa en el presupuesto de los hogares santafesinos.
Santa Fe sigue los pasos del gobierno de Javier Milei
Hoy el INDEC releva importes en todo el país mediante una muestra en cada aglomerado urbano y el trabajo operativo de relevamiento en campo y carga en sistema lo hacen los Institutos o Direcciones Provinciales de Estadística y Censos de cada provincia.
En base a esos datos se elaboran varios indicadores, el principal es el Índice de Precios al Consumidor (IPC) pero también se calcula la canasta básica alimentaria (CBA) y la canasta básica total (CBT), que es un insumo para obtener datos de pobreza e indigencia.
En Santa Fe, el IPEC realiza relevamiento propio de precios y con eso hace un cálculo autónomo del IPC provincial con software provincial, aunque la canasta es la misma que utiliza el organismo nacional.
Ni erróneo, ni manipulado, sólo un termómetro desactualizado que tal como está no termina de medir la verdadera fiebre.
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